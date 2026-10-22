O Mjallby AIF buscou o empate em 1 a 1 contra o FC Iberia 1999 nesta quinta-feira, 22, em partida válida pela segunda rodada da Conference League. O FC Iberia 1999 abriu o placar em cobrança de pênalti no segundo tempo, mas o Mjallby AIF garantiu a igualdade nos minutos finais do confronto.

Domínio nas estatísticas e gol de pênalti

Atuando no esquema 5-4-1, o Mjallby AIF controlou as ações ofensivas. A equipe terminou o jogo com 55% de posse de bola e 18 finalizações, contra apenas sete do adversário.

Apesar do maior volume, foi o FC Iberia 1999, postado em um 4-4-1-1, que inaugurou o marcador. Aos 10 minutos da etapa final, Jinjolava converteu uma cobrança de pênalti para colocar o FC Iberia 1999 em vantagem.

Substituição decisiva na reta final

Em desvantagem, o Mjallby AIF passou a mexer na equipe para tentar reverter o cenário. Aos 39 minutos do segundo tempo, Pettersson entrou na vaga de Miettinen.

A alteração surtiu efeito rápido: apenas cinco minutos depois, aos 44, Pettersson balançou as redes e decretou o empate. O confronto também foi marcado por um alto número de advertências, com o FC Iberia 1999 recebendo cinco cartões amarelos e o Mjallby AIF, três.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o FC Iberia 1999, que iniciou a rodada na 34ª posição, soma seu primeiro ponto na competição após dois jogos disputados, acumulando agora um empate e uma derrota. Já o Mjallby AIF, que era o sexto colocado antes de a bola rolar, chega a quatro pontos e mantém a invencibilidade no torneio, com uma vitória e um empate.

As duas equipes voltam a campo pela Conference na quinta-feira, 5 de novembro. O FC Iberia 1999 enfrenta o Copenhagen, enquanto o Mjallby AIF joga contra o Borac Banja Luka.