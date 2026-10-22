O Brighton controlou as ações, mas não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Jablonec, da República Tcheca, nesta quinta-feira, 22, no Stadion Střelnice, pela segunda rodada da Conference League. Apesar do amplo domínio na posse de bola e no volume de jogo, a equipe inglesa esbarrou na falta de pontaria e viu os donos da casa segurarem o empate.

Controle sem gols

O Brighton terminou o jogo com 72% de posse de bola e trocou 531 passes, contra apenas 211 do Jablonec. A equipe visitante também arriscou muito mais, registrando 20 finalizações totais contra oito dos mandantes.

No entanto, o Jablonec foi mais preciso: acertou o alvo quatro vezes, obrigando o goleiro Bart Verbruggen a fazer quatro defesas. Do outro lado, Jan Hanuš fez três intervenções para garantir o zero no placar.

Com o resultado, o Brighton manteve sua invencibilidade na atual edição da Conference League, mas parou em quatro pontos. Já o Jablonec soma apenas um ponto em duas rodadas da competição.

O Brighton volta a campo no próximo domingo, 25, para enfrentar o Liverpool, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O Jablonec terá seu próximo desafio pela Conference League na quinta-feira, 05, quando visita o Riga, da Letônia.