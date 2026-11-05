O Brighton foi à Espanha e venceu o Getafe por 1 a 0 nesta quinta-feira, 05, no Coliseum Alfonso Pérez. A partida, válida pela terceira rodada da Conference League de 2026/27, foi decidida no segundo tempo e deixou os donos da casa em uma situação delicada, com um único ponto até agora. Os ingleses chegaram a sete e estão dentro do G8.

Atuando fora de casa, o Brighton apostou em uma formação 3-4-3 e ditou o ritmo do confronto, terminando com 61% de posse de bola contra 39% do Getafe, que jogou no 4-2-3-1.

Apesar do maior volume de jogo e das 15 finalizações totais dos ingleses contra oito dos mandantes, a equipe espanhola chegou a acertar o alvo mais vezes (quatro contra três). O zero só saiu do placar aos 19 minutos da etapa final, quando Malick Yalcouyé balançou as redes após receber assistência de Costinha.

As duas equipes agora voltam suas atenções para os respectivos campeonatos nacionais. O Getafe entra em campo no próximo domingo, 08, para enfrentar o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Brighton recebe o Brentford pelo Inglês.