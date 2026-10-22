O Lugano mostrou o verdadeiro significado de eficiência nesta quinta-feira, 22. Mesmo jogando fora de casa, no Coliseum Alfonso Pérez, a equipe suíça goleou o Getafe por 5 a 2, em partida válida pela segunda rodada da Conference League.

Os donos da casa dominaram as ações ofensivas e a posse de bola, mas os visitantes foram cirúrgicos em suas descidas ao ataque, construindo o placar com uma virada rápida ainda nos minutos iniciais do confronto.

Virada relâmpago e precisão absoluta

O duelo começou com o Getafe impondo seu ritmo. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, Ivan Azón abriu o placar para os espanhóis. No entanto, a resposta do Lugano foi imediata. Aos três, Albian Ajeti, com assistência de Daniel Dos Santos, deixou tudo igual. O ímpeto suíço continuou e, aos sete, Cimignani virou a partida. A vantagem foi ampliada aos 26, novamente com Ajeti, desta vez aproveitando o passe de Dereck Moncada.

Na volta para o segundo tempo, o Getafe promoveu quatro substituições de uma só vez, com as entradas de Gudelj, Terrats, Mojica e Satriano. A tentativa de reação, porém, sofreu um duro golpe logo aos cinco minutos, quando Uran Bislimi marcou o quarto gol do Lugano, após assistência de Mattia Zanotti.

O jogo seguiu com os donos da casa tentando diminuir o prejuízo, enquanto os visitantes paravam as jogadas com faltas — foram 21 infrações cometidas pelo Lugano, resultando em cinco cartões amarelos, contra apenas seis faltas e um amarelo do Getafe.

Aos 29 minutos da etapa final, Borja Mayoral conseguiu descontar para a equipe espanhola, mas a noite era mesmo do time suíço. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Behrens, que havia entrado no lugar de Ajeti, marcou o quinto gol e fechou a conta.

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Os números da partida evidenciam a dinâmica: o Getafe terminou com 57% de posse de bola e 22 finalizações totais, contra apenas oito do Lugano. Contudo, a equipe visitante acertou o alvo exatamente cinco vezes durante todo o duelo, convertendo todas as suas finalizações no gol em bola na rede.

Sequência e próximos compromissos

Com o resultado, o Lugano mantém 100% de aproveitamento na Conference League após duas rodadas. O Getafe tem apenas um ponto e volta a campo neste domingo, 25, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. O Lugano enfrentará o Kauno Zalgiris, da Lituânia, em 5 de novembro, pela Conference League.