O FC Nordsjaelland e o CSKA Sofia empataram por 2 a 2 nesta quinta-feira, 22, no Right to Dream Park, em Farum, em partida válida pela segunda rodada da fase de pontos corridos da Conference League.

O confronto foi definido pelo faro de gol dos artilheiros da tarde, com Godoy balançando as redes duas vezes para os visitantes e Adel anotando os dois tentos dos donos da casa.

Vantagem inicial e virada

O CSKA Sofia abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, quando Godoy marcou após assistência de Sensi. Mesmo com menor posse de bola no jogo (45% contra 55% dos mandantes), a equipe visitante conseguiu finalizar mais vezes ao longo da partida, somando 15 arremates totais contra 12 do Nordsjaelland.

A resposta dinamarquesa, no entanto, veio com força na etapa final. Aos 10 minutos, Adel recebeu passe de Markmann e deixou tudo igual. Aos 22, o mesmo Adel virou o jogo, desta vez contando com assistência de Lind.

Cartão vermelho e igualdade no fim

O cenário da partida sofreu uma alteração importante aos 31 minutos do segundo tempo, quando Janssen recebeu cartão vermelho direto e deixou o FC Nordsjaelland com um jogador a menos.

O jogo, que terminou com um alto número de advertências — seis amarelos e um vermelho para os mandantes e quatro amarelos para os visitantes —, ganhou contornos decisivos nos minutos finais. Com a vantagem numérica, o CSKA Sofia chegou ao empate aos 43 minutos, novamente com Godoy, fechando o placar em 2 a 2.

Tabela e próximos jogos

Com o resultado, o CSKA Sofia, que era o 28º colocado antes da partida e vinha de derrota, soma agora 1 ponto em dois jogos disputados no torneio. Já o FC Nordsjaelland mantém uma sequência positiva: contando este confronto, a equipe acumula três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos pela competição.

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira, dia 5 de novembro, pela Conference League. O FC Nordsjaelland visita o Monaco, enquanto o CSKA Sofia joga fora de casa contra o Panathinaikos.