O Ferencváros confirmou sua excelente fase na Europa League ao golear o Torreense por 4 a 1 nesta quinta-feira, 22, na Groupama Aréna, em Budapeste.

Em duelo válido pela terceira rodada da competição, os donos da casa impuseram seu ritmo, dominaram as ações ofensivas e construíram o placar com autoridade na etapa final, mantendo o aproveitamento perfeito em seus compromissos recentes pelo torneio.

Empate na primeira etapa

As duas equipes entraram em campo dispostas no esquema tático 4-2-3-1. O Ferencváros, no entanto, tomou a iniciativa e controlou a posse de bola, terminando a partida com 58% contra 42% dos visitantes.

A superioridade se transformou em vantagem aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Bamidele Isa Yusuf abriu o placar para os mandantes. A resposta do Torreense foi imediata: aos 23 minutos, Manuel Pozo aproveitou a assistência de Javi Vazquez e deixou tudo igual antes do intervalo.

Domínio e goleada na reta final

No segundo tempo, o Ferencváros voltou a comandar o marcador. Aos 58 minutos, Mariano Gómez balançou as redes após passe de Veljko Birmančević. A equipe visitante tentou reagir com substituições promovidas pelo técnico Luís Tralhão, mas esbarrou na solidez adversária.

Ao longo do jogo, o Torreense viu seu goleiro, Lucas Paes, fazer duas defesas, enquanto Dániel István Radnóti trabalhou em três oportunidades pelo lado húngaro.

Aos 80 minutos, a partida teve um momento de reviravolta nos detalhes: um gol do Ferencváros chegou a ser anulado, mas, no mesmo minuto, Mohamed Ali Diadie marcou contra o próprio patrimônio, ampliando a vantagem dos donos da casa. O golpe final veio do banco de reservas do técnico Borbely, mostrando a força do elenco.

Aos 89 minutos, Krisztian Lisztes, que havia entrado aos 87, marcou o quarto gol após assistência de Lenny Joseph, outro jogador acionado na etapa final.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Ferencváros consolida seu grande momento e, contando este jogo, chega a cinco vitórias nos últimos cinco compromissos disputados pela Europa League. Já o Torreense, que iniciou a rodada na 19ª colocação, permanece com três pontos em três partidas, amargando sua segunda derrota nos últimos três jogos pelo torneio.

As duas equipes voltam a campo pela competição na quinta-feira, dia 5 de novembro. O Ferencváros viaja para enfrentar o Milan, enquanto o Torreense atua como mandante contra o Ararat-Armenia.