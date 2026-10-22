O Union Saint-Gilloise impôs seu ritmo e goleou o Beer Sheva por 4 a 0 nesta quinta-feira, 22, na Merkur Spielarena, em Dusseldorf, pela terceira rodada da Europa League.

Com amplo domínio da posse de bola e 29 finalizações, o time construiu o placar com gols de Raul Florucz, Dylan Aquino e dois de Guilherme Smith, mantendo sua invencibilidade no torneio.

Pressão e vantagem antes do intervalo

O Union Saint-Gilloise controlou as ações desde o apito inicial, terminando a partida com 69% de posse de bola. A equipe ditou o ritmo e obrigou o goleiro Marciano a trabalhar bastante — foram 11 defesas do arqueiro do Beer Sheva ao longo do jogo.

A insistência deu resultado nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Raul Florucz, que havia entrado na vaga de Mateo Biondic aos 14 minutos, cobrou pênalti e abriu o placar.

Goleada construída na etapa final

No segundo tempo, o panorama se manteve. Aos 60 minutos, Guilherme Smith ampliou a vantagem após assistência de Relebohile Mofokeng. O Beer Sheva tentou responder com substituições promovidas pelo técnico Kojok, mas não conseguiu conter o ímpeto adversário.

Aos 77 minutos, Dylan Aquino, que também saiu do banco de reservas no primeiro tempo, marcou o terceiro. Pouco depois, aos 81 minutos, Guilherme Smith anotou seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Denzel De Roeve, fechando a conta em 4 a 0.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Union Saint-Gilloise chega a sete pontos em três jogos na Europa League, somando duas vitórias e um empate. Já o Beer Sheva, que era o 25º colocado antes da rodada, segue com apenas um ponto e amarga sua segunda derrota na competição.

As duas equipes voltam a campo pelo torneio na quinta-feira, em 5 de novembro. O Union Saint-Gilloise enfrenta o Celta de Vigo, enquanto o Beer Sheva joga contra o OFI.