O Trabzonspor fez valer o mando de campo e venceu o Heart Of Midlothian por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, 22, no Papara Park, em duelo válido pela segunda rodada da Conference League.

Apoiado em uma maior posse de bola e na precisão de Salah, que marcou de pênalti e deu uma assistência, o time mandante construiu o resultado com segurança e manteve o aproveitamento perfeito na competição.

Controle e vantagem no primeiro tempo

A postura tática do Trabzonspor ditou o ritmo da partida desde os minutos iniciais. A equipe terminou o jogo com 61% de posse de bola e trocou 582 passes, contra apenas 374 do adversário.

A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 32 minutos, quando Salah cobrou pênalti e balançou as redes. O Heart Of Midlothian, por sua vez, cometeu mais faltas (14 a 12 no total) e acumulou três cartões amarelos apenas na etapa inicial, com Miller, Borchgrevink e Vrancken.

Vitória consolidada na etapa final

No segundo tempo, o cenário de controle se manteve. Aos 13 minutos do segundo tempo, Salah voltou a ser decisivo, desta vez servindo Franculino, que marcou o segundo gol do Trabzonspor.

Apesar de o Heart Of Midlothian ter finalizado 10 vezes ao longo do confronto, apenas um chute foi na direção do gol, exigindo uma única defesa do goleiro André Onana.

Do outro lado, Beau Reus precisou fazer três defesas para evitar um placar mais elástico. Nos acréscimos, aos 50 minutos, o Trabzonspor ficou com um a menos: Lopes Cabral recebeu um cartão amarelo e, no mesmo minuto, foi expulso com vermelho direto.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Trabzonspor chega a 6 pontos em dois jogos disputados na fase de pontos corridos da Conference League, somando duas vitórias consecutivas no torneio. Já o Heart Of Midlothian vive um momento oposto: contando este revés, a equipe acumula três empates e uma derrota em seus últimos quatro compromissos pela competição europeia.

As duas equipes voltam a campo pela Conference League na quinta-feira, dia 5 de novembro. O Trabzonspor recebe o Freiburg, enquanto o Heart Of Midlothian visita o FC Thun.