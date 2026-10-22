O AZ Alkmaar não tomou conhecimento do Ararat-Armenia e venceu por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira, 22, no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, em Yerevan.

Em partida válida pela terceira rodada da Europa League, os visitantes controlaram as ações do início ao fim. O grande destaque do confronto foi Weslley Pinto Batista, que balançou as redes duas vezes e ainda contribuiu com uma assistência. Com o resultado, a equipe holandesa chega a seis pontos na tabela de classificação.

Controle e vantagem no primeiro tempo

O AZ Alkmaar, comandado pelo técnico Echteld em um esquema 4-3-3, ditou o ritmo da partida desde os minutos iniciais, terminando o jogo com 61% de posse de bola. A superioridade se transformou em gol aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Valdemar Byskov Andreasen abriu o placar.

Pouco depois, aos 27 minutos, Weslley Pinto Batista ampliou a vantagem após receber assistência de Seiya Maikuma. Do outro lado, o Ararat-Armenia, do técnico Tulipa, tentava se defender, mas acabou cometendo faltas que resultaram em dois cartões amarelos na primeira etapa, aplicados a Bruno Wilson e Armen Ambartsumyan.

Substituições surtem efeito e ampliam o placar

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou. O AZ Alkmaar continuou ofensivo, registrando um total de 17 finalizações na partida, sendo nove no alvo, o que obrigou o goleiro João Bravim a fazer cinco defesas.

As alterações promovidas pelos visitantes também deram resultado. Aos 31 minutos do segundo tempo, Weslley Pinto Batista marcou o seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Ro Zangelo Daal, que havia entrado no intervalo.

Três minutos depois, aos 34 minutos, foi a vez de Mexx Meerdink, que saiu do banco de reservas aos 20 minutos da etapa final, fechar a conta com assistência de Weslley Pinto Batista. O goleiro De Busser, do AZ, também trabalhou, registrando quatro defesas nas nove finalizações totais dos donos da casa.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o AZ Alkmaar, que era o 20º colocado antes da rodada, passa a somar seis pontos em três jogos disputados. Contando este confronto, a equipe acumula duas vitórias e uma derrota em seus últimos três compromissos pela Europa League. Já o Ararat-Armenia vive um momento delicado no torneio: em seus últimos cinco jogos na competição, o balanço é de uma vitória, um empate e três derrotas.

As duas equipes voltam a campo pela UEFA Europa League na quinta-feira, dia 5 de novembro. O Ararat-Armenia visita o Torreense, enquanto o AZ Alkmaar recebe a Juventus.