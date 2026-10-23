Contratado pelo Barcelona nesta janela de transferências, Gabriel Jesus vive um início de destaque no clube catalão. Em sete jogos, já são cinco participações em gols, o que resulta em uma média de uma contribuição a cada 46,8 minutos (desconsiderando o tempo de acréscimo das partidas).

O atleta tem o melhor início de um brasileiro no clube desde Ronaldo Fenômeno, ultrapassando nomes como Neymar e Ronaldinho.

Neymar, em seus primeiros sete jogos, teve 1 gol e 3 assistências; já Ronaldinho somou 2 gols e 1 assistência. Atrás de Ronaldo “Fenômeno” nos jogos iniciais, Jesus ainda teria de tirar uma diferença considerável para superar o melhor início nos 10 primeiros jogos, uma vez que o centroavante pentacampeão mundial registrou 17 participações em gols neste recorte.

“Ter um início tão bom quanto o de Neymar e Ronaldinho me deixa lisonjeado e empolgado. São verdadeiros craques do futebol mundial e ídolos do Barcelona, fizeram coisas inimagináveis em campo e conquistaram vitórias e títulos que jamais sairão da memória do torcedor e do clube. E esse é meu maior objetivo. Mais do que somar números e recordes, quero pensar em voos maiores e fazer com que nossa temporada seja incrível e premiada com grandes conquistas”, declara Jesus.

Pelo Barcelona, Jesus foi titular em dois dos confrontos da equipe, contra Getafe e Real Betis, e balançou as redes em ambas as ocasiões. Outro gol marcante foi o da estreia na Champions League pela atual temporada, na vitória por 5 a 1 contra o Feyenoord, da Holanda.

Após iniciar no banco de reservas, o atacante foi acionado aos 83 minutos de jogo e ainda teve tempo para deixar sua marca. Aquele foi o primeiro gol de Jesus com a camisa do Barcelona e também o fez o quarto brasileiro com mais gols na história do torneio, com 27, ao lado de Rivaldo.

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O início na Espanha também gera expectativas quanto a uma convocação para a seleção brasileira. Isso porque, além de ter agradado o treinador Hansi Flick, Jesus também tem estado no radar do comandante da amarelinha, Carlo Ancelotti. A próxima convocação será no dia 29 de outubro, daqui a pouco mais de uma semana. Aos 29 anos, Gabriel Jesus pode ser uma das opções para o ciclo para a Copa de 2030, quando chegaria com 33 anos.

Os próximos jogos do clube catalão serão contra Real Madrid e Deportivo Alavés, em La Liga, com a possibilidade do brasileiro ampliar ainda mais seus números pelo Barça durante esse início promissor.