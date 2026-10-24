O Chelsea terá uma nova configuração sob as traves para as próximas semanas. Com a lesão do titular Dibu Martínez, que sofreu uma fratura na mandíbula durante o confronto contra o Everton e precisará passar por cirurgia, o técnico Xabi Alonso recorreu novamente a Mike Penders para assumir a titularidade.

O jovem belga, no entanto, já não é um novato absoluto na meta londrina. Em agosto, diante do Luton Town, Penders fez sua estreia profissional pelo clube e atingiu um feitos expressivo: aos 21 anos e 78 dias, tornou-se o goleiro mais jovem a disputar uma partida de Premier League pelo Chelsea.

Semelhanças com Courtois e projeção

Contratado em 2024, Penders compartilha mais do que a nacionalidade com Thibaut Courtois: ambos foram revelados pelo Genk e desembarcaram em Stamford Bridge cercados de expectativa para o futuro do clube. No aspecto físico, a semelhança também chama atenção — Penders mede 2,00 m, enquanto o atual arqueiro do Real Madrid tem 2,01 m.

Questionado sobre as qualidades do jovem, Xabi Alonso demonstrou total confiança e revelou conversas com o compatriota: “(Há) muitas semelhanças, não apenas pela nacionalidade. Pela estatura, ambos canhotos, ambos dominantes no jogo aéreo. Falei com Thibaut quando ele estava na Copa do Mundo e perguntei sobre o Mike. Ele mesmo disse que enxergava essa semelhança. Precisamos ajudá-lo e apoiá-lo. Ele é um goleiro para o presente e para o futuro.”

Sequência decisiva para o jovem goleiro

Com o suporte diário da comissão técnica e o apoio do próprio Martínez nos bastidores, Penders agora assume a meta de forma contínua durante o período de recuperação do argentino. O desafio do belga será repetir o nível de segurança demonstrado em sua estreia e manter a consistência defensiva na sequência decisiva da temporada.