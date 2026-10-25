Embalado no Campeonato Espanhol, o Real Sociedad fez valer o mando de campo no Anoeta Stadium e venceu o Levante por 2 a 1 na tarde deste domingo, 25. Em partida válida pela 10ª rodada, a equipe mandante construiu o resultado ainda no primeiro tempo, controlou a posse de bola e garantiu sua quarta vitória consecutiva na competição.
Gols concentrados no primeiro tempo
O placar foi movimentado cedo em San Sebastian. Logo aos seis minutos de jogo, Orri Steinn Óskarsson balançou as redes para colocar o Real Sociedad em vantagem. O Levante conseguiu responder aos 22 minutos, quando Nacho Pérez Gómez marcou após receber assistência de Thiago Cruz Fernandez, igualando o marcador. No entanto, a reação dos visitantes durou pouco. Aos 27 minutos, Benat Turrientes, com passe de Gonçalo Guedes, anotou o segundo dos donos da casa, definindo o 2 a 1 que se manteria até o apito final.
Controle mandante e números do jogo
A vantagem no placar refletiu o controle do Real Sociedad durante os 90 minutos. A equipe comandada pelo técnico Matarazzo terminou a partida com 62% de posse de bola e trocou 615 passes, contra 364 do adversário. Ofensivamente, os mandantes finalizaram 17 vezes, exigindo uma defesa do goleiro Ryan. O Levante, sob o comando de Luís Castro, arriscou apenas seis chutes, com o goleiro Álex Remiro também registrando uma defesa. O segundo tempo não teve novos gols, mas foi marcado por substituições de ambos os lados e advertências, com o Levante recebendo três cartões amarelos e o Real Sociedad apenas um.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Real Sociedad chega a 19 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela, consolidando seu bom momento com quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Levante permanece com 10 pontos, na 14ª posição. O Real Sociedad volta a campo no próximo domingo, 1, para enfrentar o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. Um dia antes, no sábado, 31, o Levante recebe o Atlético de Madrid, também pela liga nacional.