O técnico do Levante, Luís Castro, demonstrou insatisfação após o empate por 1 a 1 diante do Elche, no Estádio Ciutat de València. A equipe mandante vencia o duelo válido por LaLiga até os 43 minutos da segunda etapa, quando Dani Requena igualou o placar para os visitantes.

Insatisfação com o resultado em Valência

Durante o atendimento à imprensa, o comandante português destacou o volume de jogo e o número superior de finalizações criadas por seus atletas. Para o treinador, a igualdade no marcador não refletiu o rendimento apresentado durante os noventa minutos.

“Se contra o Celta eu disse que o ponto era bom porque eles foram melhores, hoje digo que o ponto é ruim porque merecíamos vencer”, afirmou Luís Castro em entrevista coletiva, segundo informações divulgadas pela Agência EFE.

Arbitragem e preocupação médica no elenco

Questionado sobre as decisões do árbitro Francisco José Hernández Maeso, que foi alvo de reclamações nas arquibancadas do estádio, Luís Castro optou pela cautela e respondeu com tom irônico às perguntas sobre a arbitragem da partida.

Além da frustração pelo resultado em casa, a comissão técnica do clube espanhol terá de lidar com problemas físicos no plantel. O lateral Manu Sánchez deixou o gramado após sofrer uma torção articular em lance de velocidade e será submetido a exames complementares. Já o ala Jeremy Toljan acusou dores musculares e também passará por reavaliação médica, surgindo como provável desfalque para a partida seguinte diante do Racing.