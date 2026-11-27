O Racing Santander mostrou eficiência para vencer o Levante por 3 a 1, de virada, nesta sexta-feira, 27, no estádio Ciutat de Valencia. Em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, os donos da casa saíram na frente, mas os visitantes reagiram na etapa final com gols de Pablo García, duas vezes, e Yassir Zabiri. O resultado consolida a boa fase do Racing, que ganha uma posição na tabela de classificação.
Levante tem volume, mas vantagem é mínima
O Levante começou a partida com maior controle da posse de bola, terminando o jogo com 56%, e arriscou mais, somando 23 finalizações totais contra 14 do Racing Santander. A insistência deu resultado aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Iván Romero balançou as redes após assistência de Oriol Rey, levando os mandantes com a vantagem para o intervalo.
Substituições cirúrgicas e virada visitante
No segundo tempo, o técnico José Alberto López promoveu mudanças que definiram o rumo da partida. Aos 61 minutos, Pablo García e André Almeida entraram em campo. Pouco depois, aos 66 minutos, a dupla funcionou: André Almeida deu o passe para Pablo García empatar o confronto. Aos 81 minutos, Yassir Zabiri virou o placar com assistência de Iñigo Vicente. Já nos acréscimos, aos 95 minutos, Pablo García marcou o seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Jorge Salinas Viadero, decretando o 3 a 1. O Racing foi letal, acertando sete finalizações no alvo durante a partida, contra apenas três do Levante.
Tabela e próximos compromissos
Com a vitória, o Racing Santander, que era o sétimo colocado, sobe para a sexta posição, agora com 20 pontos. A equipe vive ótimo momento: contando este jogo, são quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos do Campeonato Espanhol. Já o Levante amarga uma sequência negativa na competição: contando este confronto, soma dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos, ocupando o 15º lugar, com 12 pontos.
As duas equipes voltam a campo no sábado, 05. O Levante visita o Rayo Vallecano, enquanto o Racing Santander recebe o Dep. La Coruña, ambos os jogos válidos pelo Campeonato Espanhol.