O Levante arrancou um empate por 1 a 1 contra o Elche nesta segunda-feira, 23, no estádio Ciutat de Valencia, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27. Após sair atrás no placar na etapa complementar, o time da casa buscou a igualdade nos minutos finais. O resultado mantém as duas equipes na parte de baixo da tabela de classificação.
O Levante, comandado pelo técnico Luís Castro em um esquema 4-1-4-1, controlou as ações da partida, com 18 finalizações totais contra apenas quatro do adversário. No entanto, a equipe da casa teve dificuldades na pontaria, acertando o alvo em apenas duas oportunidades.
Com quatro finalizações no jogo inteiro, sendo duas no gol, os visitantes conseguiram abrir o placar aos 17 minutos do segundo tempo, quando Roy Revivo balançou as redes após receber a assistência de Germán Valera.
Atrás no marcador, o Levante precisou buscar o resultado na reta final. Aos 43 minutos, Daniel Requena aproveitou o passe de Jon Ander Olasagasti para marcar e decretar o placar final.
Com o empate, o Levante chega a 12 pontos e ocupa a 15ª colocação em La Liga. Já o Elche permanece na 19ª posição, agora com 11 pontos.
O Levante volta a campo na próxima sexta-feira, 27, quando recebe o Racing Santander. O Elche joga no sábado, 28, em casa, contra o Atlético de Madrid. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Espanhol.