O Betis venceu o Elche por 2 a 0 na manhã deste domingo, 8, no Estadio Manuel Martínez Valero, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanho. Após um confronto de paciência, os visitantes balançaram as redes nos minutos finais para garantir os três pontos fora de casa.

Volume ofensivo e defesas de Dituro

A equipe comandada pelo técnico Pellegrini, armada em um 4-2-3-1, controlou levemente a posse de bola (52%) e foi consideravelmente mais perigosa no ataque. O Betis finalizou 17 vezes ao longo do jogo, mandando nove bolas no alvo. Do outro lado, o Elche, do técnico Anselmi, viu seu goleiro trabalhar: Dituro precisou fazer sete defesas para segurar o zero no placar durante a maior parte do tempo. Os donos da casa terminaram a partida com apenas uma finalização certa em 13 tentativas.

Substituições e gols do Betis no fim

O segundo tempo foi marcado por um alto número de advertências para o time mandante, que recebeu cinco cartões amarelos (Martin Anselmi, Federico Redondo Solari, Grady Diangana, Martim Neto e Javier Morcillo Rodrigálvarez). A resistência do Elche, no entanto, foi quebrada aos 36 minutos. Rodrigo Riquelme, que havia entrado no lugar de Abde Ezzalzouli três minutos antes, marcou o primeiro gol do Betis.

Pouco depois, aos 44 minutos, o placar foi fechado. Marc Bartra marcou o segundo gol dos visitantes, contando com a assistência de Dani Ceballos, outro jogador que saiu do banco de reservas na etapa final.

Tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Betis chega a 26 pontos e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Elche permanece com 10 pontos, na 18ª posição, amargando sua segunda derrota consecutiva no torneio (uma vitória, dois empates e duas derrotas no recorte recente).

O Elche volta a campo no domingo, 22, contra o Levante, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia e pela mesma competição, o Betis visita o Sevilla.