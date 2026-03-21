O Elche recebe o Mallorca neste sábado, 21, às 10h (de Brasília), no estádio Manuel Martínez Valero. A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, é tratada como uma verdadeira final na luta contra o rebaixamento, já que as duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na parte inferior da tabela.

Elche busca encerrar jejum para respirar

A situação dos donos da casa é delicada. Ocupando a 18ª colocação com 26 pontos, o time abre a zona de rebaixamento e precisa desesperadamente de um resultado positivo. A campanha reflete as dificuldades da equipe na temporada: são apenas cinco vitórias, 11 empates e 12 derrotas. O momento recente também preocupa os torcedores, já que o clube amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer, acumulando três derrotas e dois empates. O fator casa é visto como a principal arma para iniciar uma reação na reta final da competição e ultrapassar o rival direto.

Mallorca quer se afastar do Z-3

Do outro lado, os visitantes chegam com um leve alívio, mas ainda sob forte pressão. Na 16ª posição com 28 pontos, a equipe está perigosamente perto da zona da degola. Com sete vitórias, sete empates e 14 derrotas no torneio, o time apresentou uma leve melhora recente, conquistando uma vitória e um empate nos últimos dois compromissos, após três reveses consecutivos. Um triunfo fora de casa significaria abrir cinco pontos de vantagem para o Z-3, dando um passo gigantesco para a permanência na elite espanhola.

Onde assistir ao vivo

O duelo promete ser tenso e decidido nos detalhes, cenário típico de um confronto direto. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através do serviço de streaming Disney+.