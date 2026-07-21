O presidente de LaLiga, Javier Tebas, fez críticas duras a atuação da Fifa durante a Copa do Mundo 2026. Em declarações ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o mandatário afirmou ser contra o possível aumento para 64 seleções no próximo Mundial.

“Já expressamos nossas preocupações sobre o calendário. E agora eles querem uma Copa do Mundo com 64 seleções. Não faz sentido. O futebol não se resume à Copa do Mundo. São as competições nacionais que sustentam este esporte. Estão destruindo o futebol, que gera milhares de empregos, por um evento que dura 40 dias e envolve uma minoria de jogadores”, afirmou o mandatário.

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Tebas também pediu a saída de Gianni Infantino do comando da Fifa, classificando o sistema como “podre”: “Acho que o tempo dele (Infantino) acabou. Mas ele tem o apoio do sistema, das federações. Este é o sistema, e é um sistema podre na sua essência.”

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O presidente de LaLiga também reclamou da atuação da Fifa durante a Copa do Mundo, criticando as pausas para hidratação e o “caso Balogun”.

“A FIFA faz as coisas como bem entende, para os seus próprios interesses, não para o futebol. Se eles precisam de um intervalo de 27 minutos, eles terão. As pausas para hidratação são uma FARSA. Nós as temos na LaLiga, mas só quando está calor. Era mentira (na Copa), era uma pausa para PUBLICIDADE. E depois houve o ‘caso Balogun’. Isso prova que somos governados por uma instituição que faz o que quer, seguindo os seus interesses, sem consultar o resto do futebol. E, em muitos casos, age em detrimento do futebol”, defendeu Tebas.

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