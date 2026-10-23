O atacante argentino Lionel Messi foi homenageado nesta sexta-feira, 23, no norte da Espanha, ao receber o Prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes. A cerimônia solene ocorreu no Teatro Campoamor, na cidade de Oviedo, reunindo autoridades e personalidades internacionais.

Como foi a cerimônia de entrega em Oviedo

A condecoração é considerada uma das distinções culturais e humanitárias mais importantes da Espanha. Lionel Messi compareceu pessoalmente ao evento de gala no Teatro Campoamor para participar das homenagens oficiais e receber o troféu concedido pela princesa Leonor.

Reconhecimento à carreira e ao trabalho social de Messi

A premiação concedida ao astro argentino contempla a carreira vitoriosa nos gramados e também o trabalho humanitário fora deles. A distinção enfatizou o compromisso de Messi com causas de impacto social, destacando ações contínuas voltadas ao acesso à educação e à saúde para crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade.

Retorno aos compromissos esportivos nos Estados Unidos

Logo após encerrar a agenda formal da solenidade em território europeu, o atleta viajou de volta à América do Norte. Messi se reapresenta imediatamente ao elenco do Inter Miami para a sequência dos compromissos pela Major League Soccer.