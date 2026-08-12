Lionel Messi publicou uma carta em homenagem ao pai, Jorge, que morreu no último sábado, 8, aos 68 anos, em seu Instagram. No texto, publicado na manhã desta quarta, o craque fala sobre a relação entre os dois, falando com carinho de uma das pessoas mais importantes em sua vida, e carreira.

Jorge Horácio Messi também foi agente e gestor da carreira do atleta. Jorge enfrentava uma grave doença e teve uma piora antes da Copa do Mundo 2026, na qual Messi levou a Argentina para a final, perdida para a Espanha.

A piora do pai durante a disputa do Mundial 2026, é um dos assuntos mencionados pelo jogador argentino na carta: “Você tanto me pedia que eu jogasse a última Copa do Mundo, e foi poucos dias antes de começar que você ficou pior. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me dizia que você iria melhorar e que estaria bem para poder viajar. Eu dizia que chegaríamos à final para que você pudesse viajar”.

“Cada vez que terminava um jogo, eu esperava e sentia falta da sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação era realmente grave. Mesmo assim, eu não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para ganhar tempo e para que você pudesse ver um jogo. Chegamos à final e você não pôde estar lá. Eu queria ganhá-la para levá-la para você e te mostrar uma nova. Não consegui, minhas pernas já não aguentavam mais. Dessa vez, tentei ir contra o meu físico, mas não consegui. Nunca consegui me sentir bem”, completou Messi.

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Leia a carta completa de Lionel Messi ao pai

Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi. Não caiu a ficha, ou melhor, não quero que caia. É muito difícil para mim imaginar que não vou mais te ver, que não vamos mais conversar. Eu sei que você estava sofrendo e que isso é o melhor, mas você foi embora cedo demais. Ainda tínhamos muito para aproveitar juntos.

Você tanto me pedia que eu jogasse a última Copa do Mundo, e foi poucos dias antes de começar que você ficou pior. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me dizia que você iria melhorar e que estaria bem para poder viajar. Eu dizia que chegaríamos à final para que você pudesse viajar.

Cada vez que terminava um jogo, eu esperava e sentia falta da sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação era realmente grave. Mesmo assim, eu não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para ganhar tempo e para que você pudesse ver um jogo. Chegamos à final e você não pôde estar lá. Eu queria ganhá-la para levá-la para você e te mostrar uma nova. Não consegui, minhas pernas já não aguentavam mais. Dessa vez, tentei ir contra o meu físico, mas não consegui. Nunca consegui me sentir bem.

Quando cheguei, você achava que tínhamos perdido a final nos pênaltis. Não pudemos conversar sobre nada de tudo o que aconteceu. Você não pôde aproveitar nada. Não fomos campeões, mas você não sabe o quanto aproveitamos cada jogo. Mais uma vez, você tinha razão: eu tinha que estar lá e jogar.

Estou te contando isso porque foi a única coisa sobre a qual não pudemos conversar, porque todo o resto você já sabe. Conversávamos todos os dias e nos víamos quando era possível, por causa dos meus compromissos.

Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas se vou continuar fazendo isso por muito mais tempo. Você esteve ao meu lado desde o começo, faltava tão pouco para o fim. Por que você não aguentou só mais um pouquinho e terminávamos juntos?

Eu sei que a sua felicidade era ver sua família bem, sua mulher, seus filhos e, principalmente, sem que os outros soubessem, me ver jogar…

Desde pequeno sempre foi assim. Você me levava a todos os treinamentos assim que chegava do trabalho. Em muitos deles, era a mamãe que me levava porque você estava trabalhando.

Obviamente, você não faltava a nenhum jogo. Como você sofria me vendo jogar e como você aproveitava, embora nunca me desse muitos elogios.

Você foi pai, amigo e empresário. Sempre era a pessoa que precisava ser em cada momento e nunca errou em nada. Apesar de algumas cobranças ou brigas, você sempre tinha razão. No final, as coisas acabavam acontecendo como você dizia.

Vou sentir muito a sua falta, mas você sempre estará presente, principalmente na educação dos meus filhos, porque ensino e educo eles como vocês fizeram comigo.

Descanse em paz e cuide de nós lá de cima, como fazia aqui. Obrigado por tudo.

Eu te amo, pai.

Quem foi Jorge Messi

Jorge Horacio Messi nasceu em Rosário, em 1958. Filho de uma família de origem italiana instalada na província de Santa Fé, trabalhou durante anos na indústria metalúrgica argentina. Foi nesse período que criou os quatro filhos ao lado de Celia Cuccittini.

Foi Jorge quem treinou Lionel nos primeiros passos no Grandoli, tradicional clube de bairro de Rosário. Após o filho ser diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento, o pai liderou as negociações que permitiram a mudança da família para a Espanha e convenceu o Barcelona a custear o tratamento médico do então adolescente de 13 anos.

Jorge foi o agente e protagonista em praticamente todas as grandes decisões profissionais de Lionel Messi, das renovações milionárias no Barcelona às transferências para Paris Saint-Germain e Inter Miami. Discreto e avesso aos holofotes, não pôde acompanhar as atuações de seu filho na Copa do Mundo de 2026, a última do craque.