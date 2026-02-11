Fabio Capello, ex-treinador do Real Madrid, criticou Ronaldo Fenômeno em entrevista ao canal egípcio ON Sport. De acordo com o italiano, “Ronaldo Nazário era um líder negativo que organizava festas enormes e não queria treinar”, disse. Os dois trabalharam juntos no clube merengue entre 2006 e 2007.

Apesar das críticas ao atacante brasileiro, Capello usou Fenômeno para diminuir Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid e de Portugal. O ex-treinador afirma que o português é um atleta excepcional, mas dispara que ele não tem a mesma genialidade de jogadores como Messi e o próprio Ronaldo.

“Cristiano é um grande goleador e um atleta incrível, mas não tem a genialidade de Messi, Maradona ou Ronaldo. Essa genialidade que os outros possuíam está ausente em Cristiano. Não se pode compará-lo a esses três”, comentou o ex-treinador.

Fabio Capello esteve à frente do Real Madrid em duas passagens: de julho de 1996 a junho de 1997 e entre julho de 2006 e junho de 2007. Na primeira oportunidade, o treinador comandou o clube em 48 jogos, com 31 vitórias, 12 empates e cinco derrotas. Na segunda ocasião, o italiano comandou a equipe em 50 jogos, com 28 vitórias, 12 empates e dez derrotas.

Pelo clube merengue, Capello conquistou dois títulos. Na temporada 1996/97, o treinador foi campeão espanhol. Assim como em sua primeira passagem, o italiano levantou a taça de campeão espanhol na temporada 2006/07.