Lionel Messi esteve mais à vontade do que nunca fora das quatro linhas. O camisa 10 do Inter Miami e da seleção argentina surpreendeu ao revelar detalhes curiosos da sua intimidade em rara entrevista. O jogador disse gostar de vinho com Sprite, ser um tanto romântico e ainda ter dificuldade para sair do Tik Tok.

Messi recebeu os jornalistas Nicolás Occhiato e Diego Leuco para uma entrevista para o canal argentino Luzu TV. O futebol, claro, foi tratado, mas os pontos altos foram justamente o que o jogador abria o seu coração e falava coisas do seu dia a dia.

O jogador, inclusive, revelou não gostar de se expor por se sentir vulnerável muitas vezes.

“Não gosto de me expor. Não gosto de estar no noticiário se não for pelo que faço em campo, que é o que sei fazer”, disse o craque argentino, que até deu uma dica de drink.

“Tomo bastante vinho. O mesmo de sempre: vinho e Sprite. Para que bata rápido”, riu o jogador.

Messi recebeu os jornalistas no centro de treinamento do Inter Miami. O jogador mora nos Estados Unidos junto da esposa Antonella Roccuzzo e dos filhos Thiago, Mateo e Ciro. A intimidade do casal também foi abordada na entrevista.

O lado romântico de alguém tão ligado ao futebol aflorou durante a conversa.

“Na verdade, sou pouco expressivo, mas tenho o meu lado romântico. Gosto de ser cuidadoso, dar uns pequenos presentes. Não sou tanto de deixar bilhetes apaixonados”, revelou.

Problemas com organização e TikTok

Messi não se mostrou propriamente orgulhoso, mas contou do que ele próprio considera dois problemas: o vício em organização e a dificuldade para largar o Tik Tok.