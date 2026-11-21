O atacante Lionel Messi segue no topo da lista de jogadores com os maiores rendimentos da Major League Soccer. Conforme levantamento divulgado pela Associação de Jogadores da MLS (MLSPA), o argentino do Inter Miami recebe uma remuneração anual garantida de US$ 28,3 milhões, quantia que equivale a um valor estimado de cerca de R$ 168 milhões na cotação atual.

Por que o valor supera o elenco de outros clubes?

O montante assegurado em contrato coloca o camisa 10 argentino em um patamar financeiro isolado no futebol dos Estados Unidos. De acordo com o balanço publicado pela entidade representativa dos atletas, o salário garantido de Messi é superior à folha de pagamento total de 25 das 30 equipes participantes do campeonato.

A concentração salarial na liga reflete os limites e exceções do regulamento financeiro norte-americano, permitindo que contratações de impacto internacional fiquem fora do teto padrão estabelecido para o restante do elenco.

Quem completa o pódio das maiores remunerações?

Além de Messi na primeira posição, a lista revelada pela MLSPA apresenta outros atletas de destaque internacional nos postos seguintes. O atacante Robert Lewandowski, que atua pelo Chicago Fire, figura na segunda colocação entre as maiores remunerações da temporada.

O pódio salarial da liga é concluído pelo atacante francês Antoine Griezmann, do Orlando City, que ocupa a terceira posição entre os jogadores mais bem pagos de acordo com os números oficiais da associação.