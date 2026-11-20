A divulgação do relatório de salários da temporada de 2026 pela Associação de Jogadores da Major League Soccer (MLSPA) confirmou que Lionel Messi é o jogador mais bem pago da liga americana. O craque argentino do Inter Miami tem compensação anual garantida de US$ 28,33 milhões (R$ 168 milhões), com um salário-base de US$ 25 milhões.
O centroavante polonês Robert Lewandowski, contratado pelo Chicago Fire no meio do ano, assumiu o segundo lugar geral com vencimentos garantidos de US$ 19,51 milhões (R$ 116 milhões) por ano.
Logo em seguida aparece o atacante francês Antoine Griezmann, do Orlando City, com remuneração de US$ 13,94 milhões (R$ 83 milhões). As duas contratações recentes deslocaram o atacante sul-coreano Son Heung-min, do Los Angeles FC, para a quarta colocação, com ganhos anuais de US$ 11,15 milhões (R$ 68 milhões). O quinto colocado é o suíço Breel Embolo, do Atlanta United, em US$ 10,8 milhões (R$ 65 milhões).
Veja os dez maiores salários da MLS:
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1º – Lionel Messi (Inter Miami): US$ 28,3 milhões (R$ 168 milhões)
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2º – Robert Lewandowski (Chicago Fire): US$ 19,5 milhões (R$ 116 milhões)
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3º – Antoine Griezmann (Orlando City): US$ 13,9 milhões (R$ 83 milhões)
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4º – Son Heung-min (Los Angeles FC): US$ 11,2 milhões (R$ 68 milhões)
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5º – Breel Embolo (Atlanta United): US$ 10,8 milhões (R$ 65 milhões)
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6º – Rodrigo De Paul (Inter Miami): US$ 9,7 milhões (R$ 58 milhões)
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7º – Hirving Lozano (LA Galaxy): US$ 9,3 milhões (R$ 55 milhões)
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8º – Miguel Almirón (Atlanta United): US$ 7,9 milhões (R$ 47 milhões)
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9º – Allan Saint‑Maximin (Charlotte FC): US$ 7,2 milhões (R$ 43 milhões)
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10º – Emil Forsberg (Red Bull New York): US$ 6 milhões (R$ 36 milhões)