A divulgação do relatório de salários da temporada de 2026 pela Associação de Jogadores da Major League Soccer (MLSPA) confirmou que Lionel Messi é o jogador mais bem pago da liga americana. O craque argentino do Inter Miami tem compensação anual garantida de US$ 28,33 milhões (R$ 168 milhões), com um salário-base de US$ 25 milhões.

O centroavante polonês Robert Lewandowski, contratado pelo Chicago Fire no meio do ano, assumiu o segundo lugar geral com vencimentos garantidos de US$ 19,51 milhões (R$ 116 milhões) por ano.

Logo em seguida aparece o atacante francês Antoine Griezmann, do Orlando City, com remuneração de US$ 13,94 milhões (R$ 83 milhões). As duas contratações recentes deslocaram o atacante sul-coreano Son Heung-min, do Los Angeles FC, para a quarta colocação, com ganhos anuais de US$ 11,15 milhões (R$ 68 milhões). O quinto colocado é o suíço Breel Embolo, do Atlanta United, em US$ 10,8 milhões (R$ 65 milhões).

Veja os dez maiores salários da MLS:

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google