O atacante Lionel Messi formalizou um distanciamento da cúpula da Associação do Futebol Argentino (AFA) e enviou uma notificação judicial contra a entidade esportiva. A informação foi revelada pelo jornal argentino Clarín.

A medida legal tem como finalidade impedir que a federação utilize o nome, a imagem e fotografias do capitão da seleção argentina em campanhas ou ações de caráter comercial sem autorização expressa prévia.

Por que a relação entre Messi e Claudio Tapia se desgastou?

O atrito direto com o mandatário da entidade, Claudio Tapia, cresceu após empresas parceiras da confederação veicularem peças publicitárias com a figura do atleta. Como o jogador possui vínculos de exclusividade com marcas concorrentes, o uso desautorizado provocou atritos contratuais para o camisa 10.

Outro episódio que afetou a relação de Messi com a AFA foi em sua despedida, em outubro. O camisa 10 teria se chateado com problemas técnicos e de organização durante o evento e que prejudicaram a experiência dos torcedores que foram ao Monumental de Nuñez assistir ao último jogo do craque pela seleção.

Diante desse cenário, Messi cobrou explicações formais da diretoria sobre a ausência de consultas prévias antes do fechamento e da execução dos acordos comerciais.

Quais problemas organizacionais pesaram na decisão?

Além dos conflitos de patrocínio, o relacionamento entre as partes já vinha sofrendo desgaste com falhas logísticas em eventos recentes e questionamentos sobre a condução administrativa da federação.

A ação na Justiça busca blindar o atleta e delimitar a separação entre suas obrigações esportivas e a gestão institucional do futebol local.