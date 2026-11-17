A Argentina encerrou o ano de 2026 com uma exibição dominante. Na noite desta terça-feira, 17, a Albiceleste controlou a Costa Rica do início ao fim e venceu por 7 a 0, em partida amistosa disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Sem a presença de Lionel Messi entre os convocados, a equipe comandada por Lionel Scaloni ditou o ritmo do jogo, registrou 74% de posse de bola e não deu chances ao adversário, que inicia um novo ciclo sob o comando do técnico Bryan Ruíz.

Início avassalador e controle absoluto

A postura da seleção da casa ficou clara desde os primeiros minutos: controle da posse e presença constante no campo ofensivo. Aos 8 minutos, após saída errada da defesa costa-riquenha, a bola sobrou para Nico Paz na entrada da área. O meia finalizou forte de canhota no canto direito alto para abrir o placar. Jogando em ritmo de treino diante de uma Costa Rica totalmente recuada, os argentinos ampliaram aos 35 minutos. Giay foi ao fundo pela direita e rolou para trás, encontrando Julián Álvarez, que chegou batendo de primeira para marcar.

O domínio era tão grande que o terceiro gol não demorou a sair. Aos 38 minutos, Nico Paz limpou a marcação e acertou um belo chute no ângulo esquerdo do goleiro Sequeira. Antes do intervalo, aos 43 minutos, Julián Álvarez marcou o seu segundo no jogo, aproveitando jogada pela esquerda para limpar o zagueiro Juan Pablo Vargas e finalizar de canhota, transformando o placar em goleada ainda na primeira etapa.

Renovação em campo e goleada albiceleste ampliada

Na volta para o segundo tempo, as duas seleções promoveram diversas alterações. Pelo lado argentino, Mastantuono entrou na vaga de Nico Paz e precisou de pouco tempo para deixar sua marca. Aos 48 minutos, após passe de Máximo Perrone, o jovem finalizou de canhota dentro da área para fazer o quinto gol. A dinâmica da partida seguiu a mesma, com a Costa Rica incapaz de agredir ou reter a bola, enquanto a Argentina rodava o jogo com tranquilidade e testava suas peças de reposição.

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Aos 78 minutos, após nova saída errada dos visitantes, Mac Allister aproveitou a falha, limpou a jogada na área e mandou para a rede, anotando o sexto gol. Para fechar a conta, aos 88 minutos, Mastantuono recebeu após boa tabela do ataque pela direita e bateu firme no canto esquerdo, selando o 7 a 0 em uma noite que reforçou as opções de renovação da seleção argentina.