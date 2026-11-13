O Uruguai estragou a primeira partida da Argentina após a aposentadoria de Messi. Em amistoso disputado na noite desta sexta-feira, 13, na Bombonera, em Buenos Aires, a seleção comandada por Diego Forlán foi letal no início do segundo tempo e venceu por 2 a 1. Balerdi, contra, e Maximiliano Araújo marcaram para os visitantes, enquanto Julián Álvarez descontou para os donos da casa, que dão seus primeiros passos rumo ao Mundial de 2030.

Ritmo lento e controle sem efetividade

O confronto começou com as duas equipes se estudando e trocando passes com tranquilidade. A Argentina, buscando renovar o elenco sob o comando de Lionel Scaloni, controlou a posse de bola — que chegou a 66% no total da partida e rendeu 369 passes trocados —, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio uruguaio. O jogo seguiu em ritmo baixo, com poucas oportunidades de conclusão. A melhor chance dos mandantes ocorreu quando Álvarez soltou um chute cruzado e exigiu defesa de Cristopher Fiermarín. O Uruguai, por sua vez, manteve-se recuado, apostando em acelerar nos contra-ataques, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Retorno letal dos visitantes

O cenário mudou drasticamente logo nos primeiros minutos da etapa final. Aos três minutos, após um levantamento fechado na área argentina, a defesa tentou afastar, mas a bola encontrou Balerdi e terminou no fundo das redes de Gerónimo Rulli, configurando gol contra. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, que não identificou irregularidade e confirmou a jogada. Sem dar tempo para a reação adversária, o Uruguai ampliou aos nove minutos. Arrascaeta cobrou escanteio pela esquerda, Maxi Araújo subiu na primeira trave e cabeceou sem muita força; a bola ganhou altura e encobriu Rulli.

Publicidade Continua após a publicidade

Reação insuficiente na Bombonera

Com a desvantagem, a Argentina subiu suas linhas e intensificou a pressão, empurrada por aproximadamente 25 mil torcedores nos setores abertos do estádio. Aos 28 minutos, a insistência deu resultado: Gianluca Prestianni, que havia entrado no lugar de Thiago Almada, avançou bem pelo lado esquerdo e colocou a bola rasteira na área para Julián Álvarez tocar no canto esquerdo do goleiro, diminuindo a diferença. Nos minutos finais, os donos da casa buscaram o empate e Álvarez quase marcou novamente em uma bomba da entrada da área, mas Fiermarín controlou a bola em dois tempos e garantiu o triunfo uruguaio. O segundo tempo também foi marcado por faltas, terminando com três cartões amarelos para cada lado.

O próximo compromisso das duas seleções acontece na terça-feira, 17, em novos amistosos. A Argentina enfrenta a Costa Rica, enquanto o Uruguai joga contra a República Dominicana.