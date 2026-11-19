O goleiro Emiliano Martínez afirmou que o jovem meia Nico Paz tem plenas condições de herdar a histórica camisa 10 da seleção argentina, deixada vaga após a aposentadoria internacional de Lionel Messi. A manifestação ocorreu após a goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica em amistoso disputado em Córdoba.

“Se ele mantiver essa humildade e continuar atuando nesse nível, Nico Paz pode com certeza vestir a camisa 10 da Argentina e assumir essa responsabilidade”, afirmou.

O arqueiro também destacou a evolução do companheiro e a rápida adaptação à exigência competitiva internacional.

“Vejo ele se tornando cada vez mais integrado ao grupo. Obviamente, ele precisa ter aquele espírito de luta argentino, e estamos ajudando-o a desenvolvê-lo. A verdade é que ele merece tudo o que está acontecendo com ele agora. Ele merece estar aqui e jogar. Os gols que ele está marcando são um bônus adicional”, completou.

No duelo no Estádio Mario Alberto Kempes, Nico Paz teve atuação destacada ao marcar dois gols contra a seleção costarriquenha. O meio-campista do Como, da Itália, atingiu o retrospecto de cinco gols em suas últimas cinco partidas pela equipe nacional comandada por Lionel Scaloni.