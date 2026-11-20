O goleiro Rafael Cabral, campeão da Libertadores de 2011 pelo Santos, foi o protagonista da classificação do Real Salt Lake na noite de quinta-feira, 19. Em duelo eliminatório da repescagem da Conferência Oeste da Major League Soccer (MLS), a equipe de Utah venceu o Seattle Sounders por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, no Lumen Field.
A atuação decisiva do goleiro de 36 anos começou na etapa inicial. Aos 31 minutos de jogo, Cabral defendeu a cobrança de pênalti de Albert Rusnák, marcada após intervenção do VAR em falta cometida sobre Hassani Dotson.
O próprio Rusnák superou a defesa e abriu o placar para o Seattle aos 36 minutos. No segundo tempo, aos 18, Morgan Guilavogui empatou para o time visitante e forçou a decisão na marca da cal.
Nas penalidades, Rafael Cabral defendeu as finalizações de Dejan Joveljić e novamente de Rusnák. Os cobradores do Real Salt Lake converteram todas as tentativas com Sergi Solans, Lukas Engel, Aiden Hezarkhani e Philip Quinton.
O Real Salt Lake avançou para a série melhor de três da primeira rodada dos playoffs da MLS Cup. A equipe enfrentará o Vancouver Whitecaps, com a primeira partida programada para o próximo domingo, 22, no Canadá.