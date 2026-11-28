O Inter Miami foi derrotado pelo Columbus Crew por 1 a 0 na noite da última sexta-feira, 27, no ScottsMiracle-Gro Field, em Ohio, e foi eliminado na primeira fase dos playoffs da Major League Soccer.

A partida seguiu equilibrada até a reta final, quando a equipe mandante assegurou a vitória. O gol foi marcado pelo uruguaio Santiago Rodríguez aos 47 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Columbus Crew fechou a série melhor de três em 2 a 0. No primeiro encontro entre os clubes, o time de Ohio já havia superado o Inter Miami por 3 a 0.

O resultado encerra precocemente a trajetória do time liderado pelo atacante Lionel Messi. O atual campeão da MLS volta suas atenções para o próximo ano, enquanto o Columbus Crew avança para disputar as semifinais da Conferência Leste.