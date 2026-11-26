O atacante Lionel Messi foi confirmado oficialmente para a partida de despedida de Carlos Tevez. O evento comemorativo em homenagem ao ex-atacante acontecerá no dia 20 de dezembro, no estádio La Bombonera, casa do Boca Juniors.

A presença do astro argentino foi oficializada pelos organizadores da partida festiva. O confronto marcará o reencontro de dois companheiros de longa data que dividiram vestiário e defenderam a seleção argentina em competições de peso, incluindo as Copas do Mundo de 2006, na Alemanha, e de 2010, na África do Sul.

A coordenação do evento celebrou publicamente a confirmação e destacou a honra de contar com o camisa 10 na celebração que marca o último ato de Tevez nos gramados.

O jogo de homenagem reunirá nomes históricos do futebol sul-americano e mundial. Entre as presenças de destaque já anunciadas estão Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand e Leandro Paredes.

Outros nomes de repercussão internacional, como Cristiano Ronaldo, tiveram convites enviados e são avaliados pela organização para compor a lista final de convidados na Argentina.