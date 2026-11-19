O meio-campista argentino Éver Banega anunciou que encerrou definitivamente sua carreira no futebol profissional aos 38 anos. A confirmação ocorreu em declarações concedidas à ESPN durante a disputa da Copa Potrero, uma competição de futebol de sete idealizada por Sergio Agüero.

O atleta disputou sua última partida oficial em maio de 2026 pelo Defensa y Justicia, diante do Gimnasia Mendoza. “Está 100% confirmado. Vou me aposentar. Eu tinha dito que estava 80% decidido, mas hoje, enquanto jogava, pensei: chega, isso não é mais para mim. Preciso fazer outras coisas. Não quero ocupar o lugar de garotos promissores”, disse.

O meio-campista descartou qualquer possibilidade de retorno aos campos, inclusive rejeitando hipotéticas conversas para atuar no Inter Miami ao lado de Lionel Messi.

Revelado nas categorias de base do Newell’s Old Boys, Banega ganhou projeção defendendo o Boca Juniors, no qual conquistou a Libertadores. Em janeiro de 2008, transferiu-se para o Valencia e faturou a Copa do Rei em sua primeira temporada na Europa.

O argentino vestiu a camisa do Atlético de Madrid por empréstimo antes de viver o auge de sua trajetória no continente europeu pelo Sevilla. No clube andaluz, com um intervalo na Inter de Milão, Banega sagrou-se tricampeão da Liga Europa.

Pela seleção argentina, Banega foi campeão do Mundial Sub-20 em 2007, faturou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e disputou 65 partidas oficiais com a equipe principal, participando da Copa do Mundo de 2018.

Antes de encerrar o ciclo pelo Defensa y Justicia e pelo Newell’s Old Boys na Argentina, Banega também competiu por quatro temporadas no futebol saudita com a camisa do Al-Shabab.