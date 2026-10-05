A comercialização de entradas para o jogo de despedida de Lionel Messi pela seleção argentina gerou intensa procura e encerrou a carga disponível em apenas 90 minutos. O confronto diante do Benim será realizado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Messi usará uma camisa especial para a sua despedida.

Como funcionou a venda e quanto custaram as entradas

A abertura das vendas para o público geral teve início às 18h do dia 24 de setembro. Imediatamente após a liberação do sistema, formaram-se extensas filas virtuais para acompanhar o último compromisso do atacante pela equipe nacional.

Segundo a imprensa local, os bilhetes foram comercializados entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, o que representa um valor estimado entre R$ 308 e R$ 1,64 mil, dependendo da arquibancada escolhida. Por volta das 19h30, o portal indicava esgotamento completo de todas as categorias de ingressos.

Qual é a previsão de público no Monumental de Núñez

O Estádio Monumental de Núñez, que conta com capacidade para mais de 85 mil pessoas, registrará lotação máxima para a despedida do atleta. Devido à rápida procura e ao alto número de torcedores que não obtiveram bilhetes, a Associação do Futebol Argentino (AFA) viabilizou alternativas de transmissão oficial para a partida.