O Boca Juniors garantiu uma premiação histórica de US$ 10 milhões, cerca de R$ 59 milhões na cotação atual, após conquistar o título da Copa Sul-Americana.O montante pago pela Conmebol à equipe campeã é o maior valor já distribuído na história da competição continental.

Qual é o valor recebido pelo vice e os reflexos esportivos?

Considerando todas as fases até o título, o Boca Juniors faturou cerca de

US$ 16 milhões, ou pouco mais de R$ 95 milhões na cotação atualizada. Isso porque a Conmebol paga bonificação a cada fase disputada pelas equipes.

Com a derrota na grande final, o Atlético-MG encerrou sua participação com o vice-campeonato e assegurou uma cota de US$ 2,5 milhões paga pela entidade sul-americana.

Além da premiação financeira expressiva, o clube argentino também assegurou vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2027 e confirmou presença na disputa da Recopa Sul-Americana. O rival será Estudiantes ou Palmeiras, que jogam a decisão da Libertadores no dia 28 de novembro.

Veja a premiação da Sul-Americana a cada fase

Primeira fase (local): U$ 225.000 – R$ 1,34 milhão

Primeira fase (visitante): U$ 250.000 – R$ 1,49 milhão

Fase de grupos: U$ 300.000 – R$ 1,78 milhão

Vitória na FG: U$ 125.000 – R$ 742,5 mil

Playoffs : U$ 500.000 – R$ 2,97 milhões

Oitavas de final: U$ 600.000 – R$ 3,56 milhões

Quartas de final: U$ 700.000 – R$ 4,16 milhões

Semifinal: U$ 800.000 – R$ 4,75 milhões

Vice-campeão: U$ 2.500.000 – R$ 14,85 milhões

Campeão: U$ 10.000.000 – R$ 59,4 milhões

Como foi a decisão continental em Barranquilla?

A final foi realizada em confronto único no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. De acordo com informações da Agência Brasil, a equipe argentina superou o Atlético-MG pelo placar de 2 a 0.

Os gols que confirmaram a vitória e garantiram o terceiro troféu dos Xeneizes na história do torneio foram marcados pelos atletas Ascacíbar e Merentiel, definindo o placar ainda durante o tempo regulamentar do duelo.