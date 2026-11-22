A comemoração do título do Boca Juniors na Copa Sul-Americana foi marcada por um momento de apreensão em Barranquilla, na Colômbia. O meio-campista e capitão do time, Leandro Paredes, desmaiou ao vivo enquanto concedia entrevista à emissora argentina DSports.

Como ocorreu o desmaio durante a transmissão

O jogador respondia sobre a vitória por 2 a 0 diante do Atlético-MG na decisão continental quando perdeu a consciência. De acordo com a cobertura da transmissão, o capitão xeneize comentava o desejo de celebrar a conquista ao lado dos companheiros instantes antes de desabar no gramado. A cena provocou a interrupção imediata da reportagem e a rápida mobilização da equipe médica.

Qual é o estado de saúde do jogador

Conforme divulgado pela emissora DSports e por veículos de imprensa que cobriam a partida, o mal-estar do atleta esteve relacionado ao forte calor e à alta umidade em Barranquilla. As condições climáticas desgastantes já haviam motivado a substituição do camisa 5 ao longo do segundo tempo do confronto.

Após receber o atendimento emergencial ainda no campo, Paredes recobrou os sentidos. A própria transmissão informou na sequência que o meio-campista se recuperou prontamente e passa bem.