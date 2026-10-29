O zagueiro brasileiro Lucas Halter foi o destaque da vitória do Houston Dynamo por 1 a 0 sobre o Seattle Sounders, fora de casa, em partida válida pela Major League Soccer. O defensor, com passagem pelo Botafogo, balançou as redes de cabeça após cobrança de escanteio.

Segundo o Lance!, o cabeceio de Halter foi o tento de número 1.553 da atual edição da MLS. Com o lance decisivo, o campeonato superou o recorde estabelecido na temporada de 2024, tornando-se a edição com a maior quantidade de gols anotados desde a criação do torneio norte-americano.

Em seu primeiro ano no futebol dos Estados Unidos, o zagueiro completou 20 partidas oficiais pela franquia texana. A atuação fora de casa garantiu três pontos importantes e reforçou a solidez do sistema defensivo, que chegou ao 13º confronto sem sofrer gols após 32 rodadas.

Com a vitória, a equipe manteve o quarto lugar na tabela da Conferência Oeste da liga, concentrando atenções na preparação para enfrentar o Portland Timbers, novamente como visitante.