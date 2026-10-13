Rafael Navarro foi o grande destaque da goleada do St. Louis City por 6 a 2 sobre o LA Galaxy, no último domingo, 11, pela 28ª rodada da MLS. O brasileiro balançou as redes duas vezes e deu duas assistências na partida.

Desde que chegou ao novo clube, o camisa 9 soma sete gols em seis jogos. Com a vitória, o St. Louis alcançou 20 partidas consecutivas de invencibilidade e se manteve na vice-liderança da Conferência Oeste, a apenas um ponto do Vancouver Whitecaps.

Com passagens por Botafogo e Palmeiras, Navarro chegou ao St. Louis City após defender o Colorado Rapids e se tornou a principal referência ofensiva da equipe. Na atual temporada, o atacante soma 18 gols, sendo 17 pela MLS, e ocupa a terceira posição na artilharia da competição. Desde a mudança de clube, seus sete gols superam os cinco marcados por Lionel Messi pelo Inter Miami no mesmo recorte.

Navarro participou diretamente dos dois primeiros gols da partida ao servir o dinamarquês Carlo Holse, que marcou um hat-trick ainda no primeiro tempo. Aos 45 minutos, o brasileiro converteu uma cobrança de pênalti e ampliou a vantagem.

Nos acréscimos, o zagueiro Lukas MacNaughton fez o quinto dos mandantes. Na segunda etapa, Navarro voltou a balançar as redes, aos 53 minutos, com uma finalização dentro da área. João Klauss aplicou a ‘lei do ex’ e descontou para o LA Galaxy, fechando o placar em 6 a 2.

“Foi uma noite mágica e uma das atuações mais completas da minha carreira. Sabíamos da qualidade do LA Galaxy, que conta com grandes nomes no elenco, mas a nossa força dentro de casa e a união do nosso grupo fizeram a diferença. Fico muito feliz em poder ajudar com gols e assistências, mas o mais importante é ver o time mantendo essa consistência e essa invencibilidade. Precisamos continuar nesse mesmo ritmo para buscar nossos objetivos no campeonato”, comemorou Navarro.

O St. Louis City volta a campo já nesta quarta-feira, 14, para um confronto direto e decisivo valendo a liderança da Conferência Oeste contra o Vancouver Whitecaps, fora de casa.