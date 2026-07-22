O Inter Miami anunciou a contratação do volante Casemiro nesta quarta-feira, 22. Com vínculo válido até o final da temporada de 2027, o brasileiro jogará ao lado de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, entre outros atletas. O contrato possui opção de renovação até junho de 2029.

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“O que mais me motiva, e acredito que isso valha para qualquer jogador, é vencer e continuar evoluindo. O projeto que o clube me apresentou, somado ao esforço de todos para me trazer para cá, significa muito para mim. Sou imensamente grato e mal posso esperar para começar e retribuir essa confiança“, disse Casemiro em nota publicada pelo Inter Miami.

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Casemiro chega ao clube dos Estados Unidos sem custos de transferências, visto que não renovou com o Manchester United após o fim de seu contrato em junho deste ano. Antes de chegar ao Inter Miami, o volante chegou a receber propostas de clubes da Itália e da Arábia Saudita, conforme relembra o ge.

O ex-jogador e sócio do Inter Miami, David Beckham, falou sobre a chegada de Casemiro ao clube.

“Tenho muito orgulho de dar as boas-vindas a Casemiro e sua família ao Inter Miami. Ele é uma pessoa e um jogador que admiro há muito tempo. É um vencedor que conquistou tanto no esporte e, após uma carreira tão incrível no Real Madrid e no Manchester United, fico muito feliz que ele tenha decidido fazer de Miami sua próxima casa”, disse Beckham em nota publicada pelo clube.

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