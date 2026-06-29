O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, no sufoco e está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, em jogo que marcou uma redenção do volante Casemiro, autor do primeiro gol brasileiro depois de falhar no tento japonês que abriu o placar. Mas é preciso tirar lições do que parecia ser um filme repetido.

A tarde desta segunda-feira, 29, tomava o mesmo rumo daquelas que machucaram torcedores do Brasil nas duas últimas Copas do Mundo. O gol japonês que inaugurou o marcador saiu de uma transição rápida não paralisada pelo meio de campo do Brasil, com uma finalização que entrou no canto direito inferior do gol defendido por Alisson.

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Em 2018, o segundo gol da Bélgica teve essa característica, quando Romelu Lukaku puxou o contra-ataque e não foi contido, deixando Kevin De Bruyne em condições de finalizar. Casemiro, titular durante toda a campanha, estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos e foi substituído por Fernandinho, autor de um gol contra no traumático dia.

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Em 2022, o empate da Croácia saiu de um ataque rápido, em que a seleção dálmata aproveitou fragilidade do setor central e avançou em campo até a bola chegar em Bruno Petkovic, que marcou para levar a decisão para os pênaltis. Casemiro, já amarelado, perdeu a chance de matar o contra-ataque adversário, iniciado por Luka Modric.

Em 2026, o roteiro parecia ser o mesmo. Amarelado desde o início, acumulando erros e demonstrando lentidão, Casemiro não parou a transição japonesa, puxada por Kaishu Sano, que, de fora da área, bateu o goleiro brasileiro.

Mesmo com a partida abaixo, Casemiro seguiu em campo. O volante de um Brasil extremamente ofensivo teve menos momentos de posse e diminuiu a frequência de erros. E quando se mandou ao ataque, recebeu um açucarado cruzamento de Gabriel Magalhães e testou para o gol, empatando o marcador. O tento, que o levou de herói para vilão neste jogo, contudo não pode apagar a preocupação com suas atuações.

O volante, bancado por Carlo Ancelotti, só não está suspenso das oitavas de final pelo novo regulamento de suspensões da Fifa, visto que foi amarelado na estreia contra Marrocos. Agora, com os cartões zerados após o fim da fase de grupos, o camisa 5 está disponível para enfrentar o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, no próximo domingo, 5.

Diante do ágil Sano, Casemiro não conteve o contra-ataque, seja por incapacidade de igualar na velocidade ou para evitar um segundo cartão amarelo. Agora, pendurado, será possível confiar no volante brasileiro tendo que parar corridas de Yan Diomandé ou Erling Haaland?

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