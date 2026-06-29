O Brasil precisou testar os nervos de sua torcida na tarde desta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston. Em duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti superou um erro defensivo no primeiro tempo para vencer o Japão de virada por 2 a 1.
Com gols de Casemiro e Martinelli — este último aos 50 minutos do segundo tempo —, a seleção brasileira carimbou seu passaporte para as oitavas de final do torneio.
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Com o triunfo suado, o Brasil avança para as oitavas de final da competição. O próximo desafio da seleção será no próximo domingo 5, contra o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, às 17h (de Brasília)
O castigo após o domínio inicial
O jogo começou com a Seleção Brasileira dominando a posse de bola e rondando a área adversária, enquanto os japoneses se fechavam em uma compacta linha de cinco defensores. Apesar do controle, a equipe canarinho esbarrava na falta de velocidade. Aos 29 minutos, o castigo veio em um erro individual: Danilo errou um passe lateral no meio-campo, permitindo que Sano interceptasse a bola, acelerasse por dentro e batesse rasteiro no canto de Alisson, abrindo o placar e fazendo a festa da torcida nipônica. O Brasil sentiu o golpe e foi para o intervalo em desvantagem.
Na volta para a segunda etapa, Ancelotti promoveu a entrada de Endrick na vaga do lesionado Lucas Paquetá, dando novo ímpeto ao ataque. A pressão verde e amarela tornou-se sufocante. Aos 8 minutos da etapa final, Casemiro quase marcou, mas viu Tomiyashu salvar em cima da linha. A insistência deu resultado logo na sequência: Gabriel Magalhães cruzou da esquerda e Casemiro apareceu nas costas da defesa para testar firme e empatar o duelo. O Brasil seguiu martelando e quase virou com Vini Júnior, que fez fila na defesa japonesa, mas parou em uma defesa espetacular do goleiro Suzuki, que desviou a bola para a trave.
O herói improvável no apagar das luzes
Quando a prorrogação já parecia uma realidade inevitável no calor de 33°C do Texas, o banco de reservas provou seu valor. Martinelli, que havia entrado no lugar de Matheus Cunha, tornou-se o herói da classificação. Aos 50 minutos do segundo tempo, após uma rápida recuperação de bola no ataque, Bruno Guimarães encontrou um passe açucarado para o camisa 22 no meio da área. Martinelli bateu colocado, a bola ainda tocou na trave após desvio de Suzuki, mas morreu no fundo da rede, decretando a explosão do banco brasileiro e a vitória dramática.
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