O penúltimo dia da fase de grupos da Copa do Mundo 2026 produziu classificados e eliminados também entre os oito melhores terceiros colocados. O estreante Cabo Verde garantiu vaga na fase 16 avos de final e enfrentará a atual campeã Argentina, enquanto o Uruguai foi eliminado.

O Brasil enfrentará o Japão na segunda fase e, caso avance, cruzará com o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Confira os duelos já definidos:

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Copa do Mundo 2026 Chaveamento Projeção — como está agora:confrontos pela classificação atual dos grupos. Projeção — como está agora:confrontos pela classificação atual dos grupos. Ver chaveamento → Lista Chave Round of 32 ( 16-avos de Final ) 28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 13:00 (horário de Brasília) 🇿🇦 África do Sul 0 x 0 🇨🇦 Canadá ☑ Adicionar à minha agenda NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 11:00 (horário de Brasília) 🇧🇷 Brasil 0 x 0 🇯🇵 Japão ☑ Adicionar à minha agenda Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 14:30 (horário de Brasília) 🇩🇪 Alemanha 0 x 0 🇵🇾 Paraguai ☑ Adicionar à minha agenda BBVA, Monterrey, México29/06 às 19:00 (horário de Brasília) 🇳🇱 Holanda 0 x 0 🇲🇦 Marrocos ☑ Adicionar à minha agenda AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 11:00 (horário de Brasília) 🇨🇮 Costa do Marfim 0 x 0 🇳🇴 Noruega ☑ Adicionar à minha agenda MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 15:00 (horário de Brasília) 🇫🇷 França 0 x 0 🇸🇪 Suécia ☑ Adicionar à minha agenda Azteca, Cidade do México, México30/06 às 19:00 (horário de Brasília) 🇲🇽 México 0 x 0 3ºC·E·F·H·I 3-CEFHI Um dos melhores 3º colocados (Grupos C, E, F, H, I) ☑ Adicionar à minha agenda Azteca, Cidade do México, México01/07 às 10:00 (horário de Brasília) 1 ºGr. L 1-L 1º colocado do Grupo L 0 x 0 3ºE·H·I·J·K 3-EHIJK Um dos melhores 3º colocados (Grupos E, H, I, J, K) ☑ Adicionar à minha agenda Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 14:00 (horário de Brasília) 1 ºGr. G 1-G 1º colocado do Grupo G 0 x 0 3ºA·E·H·I·J 3-AEHIJ Um dos melhores 3º colocados (Grupos A, E, H, I, J) ☑ Adicionar à minha agenda Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 18:00 (horário de Brasília) 🇺🇸 Estados Unidos 0 x 0 🇧🇦 Bósnia ☑ Adicionar à minha agenda SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 13:00 (horário de Brasília) 🇪🇸 Espanha 0 x 0 2 ºGr. J 2-J 2º colocado do Grupo J ☑ Adicionar à minha agenda BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 17:00 (horário de Brasília) 2 ºGr. K 2-K 2º colocado do Grupo K 0 x 0 2 ºGr. L 2-L 2º colocado do Grupo L ☑ Adicionar à minha agenda BC Place, Vancouver, Canadá02/07 às 21:00 (horário de Brasília) 🇨🇭 Suíça 0 x 0 3ºE·F·G·I·J 3-EFGIJ Um dos melhores 3º colocados (Grupos E, F, G, I, J) ☑ Adicionar à minha agenda AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 12:00 (horário de Brasília) 🇦🇺 Austrália 0 x 0 2 ºGr. G 2-G 2º colocado do Grupo G ☑ Adicionar à minha agenda Hard Rock, Miami03/07 às 16:00 (horário de Brasília) 🇦🇷 Argentina 0 x 0 🇨🇻 Cabo Verde ☑ Adicionar à minha agenda Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 19:30 (horário de Brasília) 1 ºGr. K 1-K 1º colocado do Grupo K 0 x 0 3ºD·E·I·J·L 3-DEIJL Um dos melhores 3º colocados (Grupos D, E, I, J, L) ☑ Adicionar à minha agenda Ver chaveamento completo →Crava no bolão →

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Classificação atualizada dos melhores terceiros

Essa é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções e, por isso, a fase de 16 avôs de final. Além dos primeiro e segundo colocado de cada um dos 12 grupos, os oito melhores terceiros de acordo com a tabela de classificação avançam à fase pré-oitavas de final.

Copa do Mundo 2026 Melhores 3º colocados Classificação dos 3º colocados Os 8 primeiros avançam ao Round of 32 # Time Grupo P J V E D GP GC SG 1 🇸🇪Suécia F 4 3 1 1 1 7 7 0 2 🇪🇨Equador E 4 3 1 1 1 2 2 0 3 🇧🇦Bósnia B 4 3 1 1 1 5 6 -1 4 🇵🇾Paraguai D 4 3 1 1 1 2 4 -2 5 🇸🇳Senegal I 3 3 1 0 2 8 6 2 6 🇮🇷Irã G 3 3 0 3 0 3 3 0 7 🇭🇷Croácia L 3 2 1 0 1 3 4 -1 8 🇰🇷Coreia do Sul A 3 3 1 0 2 2 3 -1 9 🇩🇿Argélia J 3 2 1 0 1 2 4 -2 10 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia C 3 3 1 0 2 1 4 -3 11 🇺🇾Uruguai H 2 3 0 2 1 3 4 -1 12 🇨🇩RD Congo K 1 2 0 1 1 1 2 -1 Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados. Ver tabela completa →Crava no bolão →

Critérios de desempate

Pontos conquistados nas partidas do grupo; Saldo de gols; Gols marcados; Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica e Posição no Ranking da Fifa mais recente

Os critérios de desempate são cinco: pontos ganhos, saldo de gols, gols marcados, cartões amarelos e vermelhos e, por último, posição no ranking da Fifa.

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