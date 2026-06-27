Projeção — como está agora:confrontos pela classificação atual dos grupos.Ver chaveamento →
Round of 32
(16-avos de Final)
28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 13:00 (horário de Brasília)
🇿🇦
África do Sul
0 x 0
🇨🇦
Canadá
NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 11:00 (horário de Brasília)
🇧🇷
Brasil
0 x 0
🇯🇵
Japão
Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 14:30 (horário de Brasília)
🇩🇪
Alemanha
0 x 0
🇵🇾
Paraguai
BBVA, Monterrey, México29/06 às 19:00 (horário de Brasília)
🇳🇱
Holanda
0 x 0
🇲🇦
Marrocos
AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 11:00 (horário de Brasília)
🇨🇮
Costa do Marfim
0 x 0
🇳🇴
Noruega
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 15:00 (horário de Brasília)
🇫🇷
França
0 x 0
🇸🇪
Suécia
Azteca, Cidade do México, México30/06 às 19:00 (horário de Brasília)
🇲🇽
México
0 x 0
3ºC·E·F·H·I
3-CEFHI
Um dos melhores 3º colocados (Grupos C, E, F, H, I)
Azteca, Cidade do México, México01/07 às 10:00 (horário de Brasília)
1ºGr. L
1-L
1º colocado do Grupo L
0 x 0
3ºE·H·I·J·K
3-EHIJK
Um dos melhores 3º colocados (Grupos E, H, I, J, K)
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 14:00 (horário de Brasília)
1ºGr. G
1-G
1º colocado do Grupo G
0 x 0
3ºA·E·H·I·J
3-AEHIJ
Um dos melhores 3º colocados (Grupos A, E, H, I, J)
Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 18:00 (horário de Brasília)
🇺🇸
Estados Unidos
0 x 0
🇧🇦
Bósnia
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 13:00 (horário de Brasília)
🇪🇸
Espanha
0 x 0
2ºGr. J
2-J
2º colocado do Grupo J
BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 17:00 (horário de Brasília)
2ºGr. K
2-K
2º colocado do Grupo K
0 x 0
2ºGr. L
2-L
2º colocado do Grupo L
BC Place, Vancouver, Canadá02/07 às 21:00 (horário de Brasília)
🇨🇭
Suíça
0 x 0
3ºE·F·G·I·J
3-EFGIJ
Um dos melhores 3º colocados (Grupos E, F, G, I, J)
AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 12:00 (horário de Brasília)
🇦🇺
Austrália
0 x 0
2ºGr. G
2-G
2º colocado do Grupo G
Hard Rock, Miami03/07 às 16:00 (horário de Brasília)
🇦🇷
Argentina
0 x 0
🇨🇻
Cabo Verde
Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 19:30 (horário de Brasília)
1ºGr. K
1-K
1º colocado do Grupo K
0 x 0
3ºD·E·I·J·L
3-DEIJL
Um dos melhores 3º colocados (Grupos D, E, I, J, L)
Classificação atualizada dos melhores terceiros
Essa é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções e, por isso, a fase de 16 avôs de final. Além dos primeiro e segundo colocado de cada um dos 12 grupos, os oito melhores terceiros de acordo com a tabela de classificação avançam à fase pré-oitavas de final.
Copa do Mundo 2026
Melhores 3º colocados
Classificação dos 3º colocados
Os 8 primeiros avançam ao Round of 32
#
Time
Grupo
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
🇸🇪Suécia
F
4
3
1
1
1
7
7
0
2
🇪🇨Equador
E
4
3
1
1
1
2
2
0
3
🇧🇦Bósnia
B
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
🇵🇾Paraguai
D
4
3
1
1
1
2
4
-2
5
🇸🇳Senegal
I
3
3
1
0
2
8
6
2
6
🇮🇷Irã
G
3
3
0
3
0
3
3
0
7
🇭🇷Croácia
L
3
2
1
0
1
3
4
-1
8
🇰🇷Coreia do Sul
A
3
3
1
0
2
2
3
-1
9
🇩🇿Argélia
J
3
2
1
0
1
2
4
-2
10
🏴Escócia
C
3
3
1
0
2
1
4
-3
11
🇺🇾Uruguai
H
2
3
0
2
1
3
4
-1
12
🇨🇩RD Congo
K
1
2
0
1
1
1
2
-1
Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.
Critérios de desempate
Pontos conquistados nas partidas do grupo;
Saldo de gols;
Gols marcados;
Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica e
Posição no Ranking da Fifa mais recente
Os critérios de desempate são cinco: pontos ganhos, saldo de gols, gols marcados, cartões amarelos e vermelhos e, por último, posição no ranking da Fifa.
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