O penúltimo dia da fase de grupos da Copa do Mundo 2026 produziu classificados e eliminados também entre os oito melhores terceiros colocados. O estreante Cabo Verde garantiu vaga na fase 16 avos de final e enfrentará a atual campeã Argentina, enquanto o Uruguai foi eliminado.

O Brasil enfrentará o Japão na segunda fase e, caso avance, cruzará com o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Confira os duelos já definidos:

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Copa do Mundo 2026

Chaveamento

Projeção — como está agora:confrontos pela classificação atual dos grupos.Ver chaveamento →

Round of 32

(16-avos de Final)
28/06 → 03/07 · Fase 1 de 6 - 16 jogos
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos28/06 às 13:00 (horário de Brasília)
África do Sul
0 x 0
Canadá
NRG, Houston, Estados Unidos29/06 às 11:00 (horário de Brasília)
Brasil
0 x 0
Japão
Gillette, Foxborough, Estados Unidos29/06 às 14:30 (horário de Brasília)
Alemanha
0 x 0
Paraguai
BBVA, Monterrey, México29/06 às 19:00 (horário de Brasília)
Holanda
0 x 0
Marrocos
AT&T, Arlington, Estados Unidos30/06 às 11:00 (horário de Brasília)
Costa do Marfim
0 x 0
Noruega
MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos30/06 às 15:00 (horário de Brasília)
França
0 x 0
Suécia
Azteca, Cidade do México, México30/06 às 19:00 (horário de Brasília)
México
0 x 0
C·E·F·H·I
3-CEFHI
Um dos melhores 3º colocados (Grupos C, E, F, H, I)
Azteca, Cidade do México, México01/07 às 10:00 (horário de Brasília)
1ºGr. L
1-L
1º colocado do Grupo L
0 x 0
E·H·I·J·K
3-EHIJK
Um dos melhores 3º colocados (Grupos E, H, I, J, K)
Lumen Field, Seattle, Estados Unidos01/07 às 14:00 (horário de Brasília)
1ºGr. G
1-G
1º colocado do Grupo G
0 x 0
A·E·H·I·J
3-AEHIJ
Um dos melhores 3º colocados (Grupos A, E, H, I, J)
Levis, Santa Clara, Estados Unidos01/07 às 18:00 (horário de Brasília)
Estados Unidos
0 x 0
Bósnia
SoFi, Los Angeles, Estados Unidos02/07 às 13:00 (horário de Brasília)
Espanha
0 x 0
2ºGr. J
2-J
2º colocado do Grupo J
BMO Field, Toronto, Canadá02/07 às 17:00 (horário de Brasília)
2ºGr. K
2-K
2º colocado do Grupo K
0 x 0
2ºGr. L
2-L
2º colocado do Grupo L
BC Place, Vancouver, Canadá02/07 às 21:00 (horário de Brasília)
Suíça
0 x 0
E·F·G·I·J
3-EFGIJ
Um dos melhores 3º colocados (Grupos E, F, G, I, J)
AT&T, Arlington, Estados Unidos03/07 às 12:00 (horário de Brasília)
Austrália
0 x 0
2ºGr. G
2-G
2º colocado do Grupo G
Hard Rock, Miami03/07 às 16:00 (horário de Brasília)
Argentina
0 x 0
Cabo Verde
Arrowhead Stadium, Kansas, Estados Unidos03/07 às 19:30 (horário de Brasília)
1ºGr. K
1-K
1º colocado do Grupo K
0 x 0
D·E·I·J·L
3-DEIJL
Um dos melhores 3º colocados (Grupos D, E, I, J, L)

Classificação atualizada dos melhores terceiros

Essa é a primeira vez que a Copa tem 48 seleções e, por isso, a fase de 16 avôs de final. Além dos primeiro e segundo colocado de cada um dos 12 grupos, os oito melhores terceiros de acordo com a tabela de classificação avançam à fase pré-oitavas de final.

Copa do Mundo 2026

Melhores 3º colocados

Classificação dos 3º colocados

Os 8 primeiros avançam ao Round of 32

#TimeGrupoPJVEDGPGCSG
1
Suécia
F43111770
2
Equador
E43111220
3
Bósnia
B4311156-1
4
Paraguai
D4311124-2
5
Senegal
I33102862
6
Irã
G33030330
7
Croácia
L3210134-1
8
Coreia do Sul
A3310223-1
9
Argélia
J3210124-2
10
Escócia
C3310214-3
11
Uruguai
H2302134-1
12
RD Congo
K1201112-1

Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados.

Critérios de desempate

  1. Pontos conquistados nas partidas do grupo;
  2. Saldo de gols;
  3. Gols marcados;
  4. Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica e
  5. Posição no Ranking da Fifa mais recente

Os critérios de desempate são cinco: pontos ganhos, saldo de gols, gols marcados, cartões amarelos e vermelhos e, por último, posição no ranking da Fifa.

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