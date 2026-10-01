O Santos contará com Philippe Coutinho no clássico contra o São Paulo, nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em jogo atrasado pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia será relacionado por Cuca após completar a carga de treinamentos considerada necessária pela comissão técnica no CT Rei Pelé, segundo Fábio Sormani, em informação divulgada no Debate PLACAR.

O desempenho físico do jogador tem sido tratado de forma positiva. Apesar dos mais de sete meses sem atuar, o jogador chegou ao clube em boas condições e tem impressionado pela qualidade técnica apresentada nas atividades.

Inicialmente, a expectativa era de que o meia só ficasse à disposição após toda a Data Fifa de treinamentos, mas a evolução acelerou o processo. Com boa avaliação física e participação intensa nos trabalhos em campo, ele foi liberado para integrar a lista de relacionados já para o San-São.

A tendência, porém, é que Coutinho inicie a partida no banco de reservas. Mesmo sem Gabriel Bontempo, convocado para a seleção brasileira, Cuca tem outras opções para a formação do meio-campo.