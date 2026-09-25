A Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada ao empresário Marcos Lamacchia, foi declarada vencedora do leilão e teve sua proposta homologada para assumir o controle da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Vasco da Gama. A decisão aconteceu nesta sexta-feira, 25, na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O que prevê a proposta homologada pela Justiça?

A companhia foi a única a formalizar lance no certame autorizado pelo poder judiciário fluminense. O projeto prevê a aquisição de 90% das ações da SAF cruzmaltina.

O plano apresentado contempla aportes financeiros voltados a diferentes setores do clube, abrangendo investimentos estruturais e o suporte às operações cotidianas do departamento de futebol vascaíno.

Quais são os próximos passos para a conclusão do negócio?

Apesar da homologação judicial do certame, a conclusão da transição acionária ainda depende do cumprimento de etapas estatutárias e regulatórias internas da agremiação.

O processo necessita passar pela apreciação e votação do Conselho Deliberativo do Vasco, além do aval dos sócios em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). O rito institucional inclui também a verificação de eventuais conflitos de interesse antes da assinatura definitiva.