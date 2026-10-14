Com um gol de Adson, aos 25 minutos do primeiro tempo, o Vasco venceu o Boca Juniors por 1 x 0, nesta terça, 13, e saiu frente do duelo da semifinal da Copa Sul-Americana de 2026. O jogo de volta será na próxima terça, 20, no Maracanã.

Com a inédita vitória (havia perdido dois e empatado outros dois jogos contra o rival argentino na história), o Vasco tornou-se o 8º clube brasileiro a vencer o Boca Juniors no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Além disso quebrou uma série de 10 jogos sem derrota do clube Xeneize contra os brasileiros como mandante.

Depois do Santos, de Pelé, que ganhou na Bombonera por 3 x 2 na final da Libertadores de 1963, no primeiro confronto contra times brasileiros, o Boca levou 21 anos para perder novamente para um time do Brasil, quando foi derrotado pelo Cruzeiro na fase de grupos da Libertadores de 1994 (2 x 1).

Depois disso, o São Paulo, em 1995, venceu por 3 x 2, na primeira fase da Supercopa Libertadores. Onze jogos depois, em 2003, foi a vez do Paysandu surpreender e ganhar por 1 x 0 no jogo de ida das oitavas de final – mas o time paraense acabou eliminado depois ao perder por 4 x 2 em Belém.

Em 2008, o Inter, do técnico Tite, ganhou do Boca por 2 x 1 no jogo de volta as quartas de final da Copa Sul-Americana, eliminando o time argentino com o placar agregado de 4 x 1. Em 2012, na semifinal da Libertadores, o Fluminense ganhou por 2 x 1, na fase de grupos. Seis anos depois, o Palmeiras, também na Libertadores e na fase de grupos, venceu por 2 x 0, na maior vitória de um time brasileiro sobre o Boca na Bombonera.

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Já em 2020, nas oitavas de final da Libertadores, o Internacional voltou a vencer o Boca em seu estádio (1 x 0), mas acabou eliminado nos pênaltis pelo time argentino (4 x 5). Agora, o Vasco encerrou um jejum de 10 jogos sem vitórias de brasileiros, e venceu por 1 x 0 para se tornar o 8º brasileiro a ganhar lá.

Contra os brasileiros, como mandante, em torneios sul-americanos, o Boca tem agora 31 vitórias, 16 empates e 9 derrotas, com 89 gols feitos, 43 gols sofridos e um aproveitamento de 64,9% dos pontos.

Vitórias de clubes brasileiros sobre o Boca Juniors na Bombonera:

3 x 2 Santos (final da Libertadores de 1963)

2 x 1 Cruzeiro (fase de grupos da Libertadores de 1994)

3 x 2 São Paulo (fase de grupos da Supercopa Libertadores de 1995)

1 x 0 Paysandu (oitavas de final da Libertadores de 2003)

2 x 1 Internacional (quartas de final da Copa Sul-Americana de 2008)

2 x 1 Fluminense (fase de grupos da Libertadores de 2012)

2 x 0 Palmeiras (fase de grupos da Libertadores de 2018)

1 x 0 Internacional (oitavas de final da Libertadores de 2020) – Boca venceu por 5 x 4 nos pênaltis

1 x 0 Vasco (semifinal da Copa Sul-Americana de 2026)