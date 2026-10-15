O Superior Tribunal de Justiça (STJ) colocou um ponto final no imbróglio jurídico envolvendo o local da partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Nesta quinta-feira, 15, o presidente da Corte, ministro Luis Felipe Salomão, rejeitou o pedido do Consórcio Fla-Flu que tentava impedir a realização do jogo entre Vasco e Boca Juniors no Maracanã. Com a decisão, o confronto continental está confirmado para a próxima terça-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no estádio carioca.

Em seu despacho, o ministro justificou a rejeição apontando ausência de legitimidade jurídica para a análise do mérito da ação. Salomão também destacou que a disputa pelo uso do estádio “não reflete interesse direto e imediato” em relação ao serviço público.

A administradora do Maracanã havia entrado com um pedido de suspensão de segurança na última terça, 13, em uma tentativa de derrubar uma decisão favorável que o Vasco já havia obtido na Justiça do Rio de Janeiro.

A indefinição jurídica chegou a gerar um alerta nos bastidores do torneio. A Conmebol havia notificado a diretoria vascaína de que, caso a utilização do Maracanã fosse inviabilizada pelos tribunais de forma definitiva, a entidade acionaria o regulamento para transferir a partida para um estádio alternativo. Com o aval final do STJ, o planejamento logístico original foi mantido e assegurado.

Dentro de campo, o Vasco entra no Maracanã ostentando a vantagem no placar agregado pela vaga na final. No duelo de ida, a equipe cruzmaltina superou a pressão da Bombonera, em Buenos Aires, e venceu o Boca Juniors por 1 a 0. Agora, o time carioca precisa de apenas um empate diante de sua torcida para avançar à grande decisão da competição.