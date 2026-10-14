O Vasco da Gama conquistou uma vitória importante rumo à decisão da Copa Sul-Americana de 2026. A equipe carioca superou o Boca Juniors por 1 a 0, na La Bombonera, no confronto de ida das semifinais. O gol da partida foi anotado por Adson, aos 25 minutos, com assistência de Andrés Gómez.

Na entrevista pós-jogo, o treinador vascaíno ressaltou o empenho do elenco diante de um dos adversários mais tradicionais do continente, mantendo os pés no chão quanto à definição da vaga.

“Antes de tudo dizer que fizemos uma bela partida. Nem sempre bem jogada, nem sempre como planeámos, mas sabemos que estamos apenas no intervalo desta eliminatória. Tivemos um pouco de sorte no final, o Boca teve duas oportunidades claras para empatar e se empatasse eu não diria o contrário, mas ganhar fora é melhor, principalmente neste estádio tão mítico. Acreditamos cada vez mais que pode ser o nosso troféu”, afirmou Pedro Emanuel.

Como a equipe lidou com a desvantagem numérica?

A etapa complementar exigiu dedicação defensiva redobrada do Cruzmaltino após a expulsão de Andrés Gómez, aos 64 minutos. Mesmo com um jogador a menos durante cerca de meia hora, os visitantes conseguiram neutralizar as investidas dos Xeneizes e assegurar o resultado positivo.

“Eu disse aos jogadores algo como isto: se queremos demonstrar algo nesta competição, tínhamos de demonstrar hoje. Acho que demonstrámos que queremos escrever a nossa história. Respeitamos o passado, mas queremos escrever a nossa no presente. Respeitamos o nosso plano de jogo, o caráter que esta equipa tem mostrado. Dadas as circunstâncias, não conseguimos manter na segunda parte, mas conseguimos aguentar e levamos uma vantagem mínima. Dá-nos confiança para o que pretendemos atingir”, completou o treinador.