Às vésperas da partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, o volante Santiago Sosa, do Vasco da Gama, analisou o impacto da ausência do meio-campista Leandro Paredes na formação do Boca Juniors. O jogador argentino sofreu uma lesão muscular e não estará à disposição para a disputa do primeiro confronto decisivo.

Paredes é titular incontestável do Boca e vem de mais uma boa Copa do Mundo com a seleção argentina. O volante é considerado peça de confiança de Lionel Scaloni e conquistou o Mundial de 2022, além do vice-campeonato de 2026.

Qual é a importância de Leandro Paredes para o Boca Juniors?

Sosa destacou a influência direta exercida pelo volante rival na construção da equipe do Boca Juniors. Na visão do jogador vascaíno, o desfalque altera o ritmo e o controle das ações dos argentinos.

“Sabemos que o Boca é uma grandíssima equipe, tem grandíssimos jogadores. Eles não vão jogar com Paredes e isso é uma vantagem para nós porque é ele quem comanda todo o jogo do Boca, é o seu melhor jogador”, afirmou Sosa, em entrevista ao programa F90, da ESPN.

O que esperar do confronto em La Bombonera?

Além de avaliar o setor de criação adversário, o volante projetou um confronto de alta exigência física e mental. O elenco cruz-maltino busca assegurar um resultado favorável fora de casa antes da definição da vaga no Rio de Janeiro na próxima semana.