A Justiça do Rio de Janeiro atendeu o pedido do Vasco e derrubou a liminar do último sábado, 10, da vice-presidente do TJ-RJ, Suely Lopes Magalhães e liberou o Maracanã para ser o palco do jogo de volta contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira. As vendas de ingressos já foram reabertas no site oficial do clube.

A decisão foi publicada no ínicio desta terça-feira, 13, pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto. Na noite de sexta-feira, o Vasco já havia iniciado a venda de ingressos, que foi paralisada após a decisão da da vice-presidente. Mais de 45 mil bilhetes já haviam sido comercializados.

Suely Lopes Magalhães havia concordado com os argumentos do Consórcio Fla-Flu, que administra o Maracanã, dizendo que haveria risco de segurança, porque na próxima terça estava marcado para o Maracanãzinho um jogo de basquete entre Flamengo e Botafogo. Segundo o ge, foi neste ponto que o Vasco, com a união dos departamentos jurídicos da SAF e com o clube associativo, na figura de Alan Belaciano — presidente da Assembleia Geral do clube —, conseguiu a reversão da liminar.

A cláusula 3.4 do Termo de Referência da concessão do Maracanã determina que jogos oficiais de futebol da Conmebol, CBF e demais entidades têm prioridade sobre outros eventos.

A prioridade sobre outros eventos permitiu ao clube cruzmaltino reverter a decisão da Justiça. O Vasco também acusou o consórcio Fla-Flu de má-fé e apontou que Flamengo e Fluminense violaram as obrigações da Concessão.