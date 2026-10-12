Vasco da Gama e Boca Juniors se enfrentam na próxima terça-feira, 13, pela semifinal da Copa Sul-Americana, em confronto que carrega uma curiosidade nos bastidores. Do lado argentino, o técnico Rodolfo Arruabarrena é conhecido justamente pelo apelido de “El Vasco”. A alcunha faz alusão direta à história de sua família, com ascendência no País Basco, região localizada no norte da Espanha.
Qual é a origem da alcunha de Rodolfo Arruabarrena?
A adoção do apelido decorre de razões práticas. O comandante já explicou que a alcunha se popularizou devido à dificuldade que as pessoas tinham para pronunciar corretamente o seu sobrenome.
O treinador relatou que o ramo paterno, referente à linhagem Arruabarrena, é originário da província espanhola de Guipúscoa. Seu bisavô cruzou o oceano rumo à América do Sul em busca de oportunidades profissionais. Além dessa ligação, o ex-lateral e técnico possui raízes maternas associadas ao sobrenome Haristeguy, proveniente de Iparralde, território basco situado na França.
Como a coincidência se destaca no confronto continental?
A particularidade do apelido atrai holofotes em virtude do cruzamento direto entre o clube argentino e o time carioca no torneio da Conmebol. Apesar de não existir nenhum vínculo histórico ou institucional entre a família do treinador e a agremiação brasileira, a coincidência nominal confere um elemento folclórico ao duelo internacional.