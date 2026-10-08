Após vencer o Botafogo por 2 a 1, na noite de quarta-feira, 7, pelo Brasileirão, o técnico do Vasco, Pedro Emanuel, fez críticas ao gramado sintético do Nilton Santos. O treinador fez um apelo para que o Cruz-Maltino não faça a partida contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana, no estádio.

O que disse Pedro Emanuel?

Diante da polêmica de indefinição de onde o Vasco jogará contra os argentinos na semifinal da Sul-Americana, foi debatida a possibilidade da equipe mandar o jogo no Nilton Santos. Entretanto, Pedro Emanuel foi enfático ao analisar as condições do campo.

“Vou responder não como um treinador, mas como um apaixonado por futebol. Habituei-me a ver grandes clássicos sul-americanos em grandes estádios. E, com todo respeito que tenho pelo Nilton Santos, para mim jogar no gramado sintético já é um problema. Era enquanto jogador e agora, na preparação para esse jogo, foi também, porque acho que não deveria ser jogado em gramados sintéticos”, analisou o técnico do Vasco.

Treinador defende jogo em “estádio grandioso”

O treinador ainda afirmou que o duelo entre Vasco e Boca merece um “estádio grandioso” e afirmou que a definição de onde será jogado não pode ser apenas por uma disputa judicial.

“Acho que o Maracanã, por ter a grandiosidade que tem, e São Januário, por ser nossa casa, acho que se encaixam perfeitamente. E acho que isto é muito mais que uma disputa judicial. Tem a ver com o que é a grandeza do futebol, e as entidades competentes podem resolver isso facilmente. Acho que ser um Vasco x Boca no Rio de Janeiro sem ser no Maracanã ou São Januário não é a mesma coisa”, completou.